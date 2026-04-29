La Colmena: tras intervención fiscal y adecuaciones, el vertedero municipal obtiene su licencia ambiental

Con la intervención realizada en 2019, técnicos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), constataron que los residuos sólidos urbanos eran dispuestos sin criterios ambientales, incluyendo desechos electrónicos, plásticos y electrodomésticos. Asimismo, el sitio no contaba con Declaración de Impacto Ambiental.

En ese entonces, la administración municipal estaba a cargo del exintendente cartista y actual precandidato a la intendencia, Mario Iván Melgarejo, quien fue imputado por la agente fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Ambientales, Lisa Martínez Amarilla, por el supuesto hecho de procesamiento ilícito de desechos, tras no dar cumplimiento a las recomendaciones de la autoridad ambiental.

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Con el cambio de gestión, el actual intendente Sergio Galeano (ANR-HC) encaró un proceso de adecuación del vertedero atendiendo las exigencias del MADES. Entre las principales medidas adoptadas se encuentra la promulgación de una ordenanza que establece la clasificación de residuos domiciliarios, promoviendo la separación en origen por parte de la ciudadanía.

Asimismo, se está realizando mejoras en el sistema de recolección de residuos mediante la incorporación de un camión compactador y el acondicionamiento del vertedero municipal.

Estas acciones permitieron la aprobación del Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PMGIRS), oficializado mediante la Resolución DGCCARN N.° 05/2026 del MADES, en el marco de la Ley N.° 3956/09.

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El plan establece metas como alcanzar un 85% de separación de residuos, ampliar la cobertura de recolección al 89% y avanzar hacia la operación del vertedero bajo criterios de relleno sanitario. También contempla acciones para reducir la morosidad de los usuarios del servicio, actualmente estimados en 3.060, quienes están siendo capacitados en clasificación de residuos.

Con estas acciones correctivas, el MADES otorgó la licencia ambiental al vertedero municipal, cuyas autoridades deberán cumplir con el plan de gestión aprobado y someterse a procesos de monitoreo y evaluación periódica para su renovación dentro del plazo establecido.