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29 de abril de 2026 a la - 11:25

La Colmena: tras intervención fiscal y adecuaciones, el vertedero municipal obtiene su licencia ambiental

La Colmena obtiene licencia ambiental tras la adecuación del vertedero municipal, fortaleciendo la gestión de residuos en la comunidad.
La Colmena refuerza su gestión de residuos con la obtención de la licencia ambiental tras adecuar el vertedero municipal.Emilce Ramírez

LA COLMENA. El vertedero municipal de este distrito, intervenido en 2019 por el MADES y el Ministerio Público por irregularidades en su funcionamiento, obtuvo su licencia ambiental tras un proceso de adecuación. Las mejoras fueron impulsadas por la actual administración en el marco del Plan de Gestión de Residuos Sólidos. Esto incluyó una ordenanza ambiental, la clasificación de residuos y el manejo adecuado de los desechos domiciliarios.

Por Emilce Ramírez

Con la intervención realizada en 2019, técnicos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), constataron que los residuos sólidos urbanos eran dispuestos sin criterios ambientales, incluyendo desechos electrónicos, plásticos y electrodomésticos. Asimismo, el sitio no contaba con Declaración de Impacto Ambiental.

En ese entonces, la administración municipal estaba a cargo del exintendente cartista y actual precandidato a la intendencia, Mario Iván Melgarejo, quien fue imputado por la agente fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Ambientales, Lisa Martínez Amarilla, por el supuesto hecho de procesamiento ilícito de desechos, tras no dar cumplimiento a las recomendaciones de la autoridad ambiental.

Después de siete años de intervención del MADES, el vertedero municipal de La Colmena obtiene la licencia ambiental.
La Colmena obtiene licencia para su vertedero municipal después de siete años de intervención del MADES.

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Con el cambio de gestión, el actual intendente Sergio Galeano (ANR-HC) encaró un proceso de adecuación del vertedero atendiendo las exigencias del MADES. Entre las principales medidas adoptadas se encuentra la promulgación de una ordenanza que establece la clasificación de residuos domiciliarios, promoviendo la separación en origen por parte de la ciudadanía.

Asimismo, se está realizando mejoras en el sistema de recolección de residuos mediante la incorporación de un camión compactador y el acondicionamiento del vertedero municipal.

Estas acciones permitieron la aprobación del Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PMGIRS), oficializado mediante la Resolución DGCCARN N.° 05/2026 del MADES, en el marco de la Ley N.° 3956/09.

La Colmena adquiere un compactador de basura para fortalecer su sistema de gestión de residuos sólidos.
La Municipalidad de La Colmena incorpora un camión de recolección para mejorar el servicio de gestión de residuos.

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El plan establece metas como alcanzar un 85% de separación de residuos, ampliar la cobertura de recolección al 89% y avanzar hacia la operación del vertedero bajo criterios de relleno sanitario. También contempla acciones para reducir la morosidad de los usuarios del servicio, actualmente estimados en 3.060, quienes están siendo capacitados en clasificación de residuos.

La licencia ambiental otorgada por el MADES a la Municipalidad de La Colmena exige la permanente adecuación del vertedero de residuos domiciliarios.
La Municipalidad de La Colmena maneja el vertedero de residuos domiciliarios bajo nueva regulación del MADES.

Con estas acciones correctivas, el MADES otorgó la licencia ambiental al vertedero municipal, cuyas autoridades deberán cumplir con el plan de gestión aprobado y someterse a procesos de monitoreo y evaluación periódica para su renovación dentro del plazo establecido.