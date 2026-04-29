Obra de restauración del Santuario Ñandejára Guasu quedó parada y crece la preocupación en Piribebuy

El padre Alcides Mendoza confirmó que el proceso administrativo para la restauración del santuario Ñandejára Guasu de la ciudad de Piribebuy vuelve a foja cero.

“Se espera de nuevo el proceso de contratación de una empresa, todo el proceso de licitación y demás ajustes técnicos; mientras tanto, el santuario está por colapsar. Cada vez más se van hundiendo los pilares”, expresó.

Las celebraciones litúrgicas se trasladaron al salón parroquial contiguo a la casa parroquial, donde la comunidad continúa asistiendo desde que el templo fue entregado al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y a la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) el 4 de agosto de 2025.

La paralización prolonga la incertidumbre en torno a una obra considerada clave para la preservación del patrimonio religioso e histórico de la ciudad.

La intervención contempla una inversión aproximada de G. 11.400 millones, financiada por Itaipú Binacional, e incluye trabajos en pisos, muros, techos y estructuras internas. Sin embargo, la falta de ejecución efectiva mantiene el templo cerrado y sin avances visibles.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La obra de restauración había iniciado el 31 de julio de 2025, con un plazo de ejecución previsto de 12 meses, a cargo de la empresa contratista MES Ingeniería S.A. La fiscalización de los trabajos estuvo bajo responsabilidad de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC).

El contrato también establecía un plazo de garantía de 12 meses, una vez concluida la intervención, como parte de las condiciones técnicas del proyecto.

Patrimonio histórico

El santuario, construido en 1753 durante la gestión del cura Gaspar de Medina en honor al Santo Cristo de los Milagros (Ñandejára Guasu), es uno de los símbolos más importantes de Piribebuy y del departamento de Cordillera.

Su deterioro, sin una intervención activa, reaviva las críticas sobre la gestión y la falta de celeridad en la protección del patrimonio cultural.

Lea más: Piribebuy: esperan que la restauración del templo de Ñandejára Guasu se inicie en junio

Comunicado de la SNC

La Secretaría Nacional de Cultura (SNC) comunicó que, con el objetivo de garantizar una mejor intervención del patrimonio, se resolvió de mutuo acuerdo la finalización del contrato con la empresa constructora que estaba a cargo de las obras de restauración del templo Ñandejára Guasu de Piribebuy.

Desde la institución señalaron que el proyecto continuará y que los recursos están garantizados. Sin embargo, no brindaron mayores detalles sobre los motivos de la decisión ni sobre los plazos para la reanudación de los trabajos.

Asimismo, informaron que, durante este periodo de transición, la Fundación Parque Tecnológico Itaipú (PTI) será responsable del sitio junto con seguridad privada para el resguardo del templo hasta el reinicio de las obras, previsto a la mayor brevedad posible.

Lea más: Piribebuy: riqueza histórica, geológica y religiosa para descubrir el fin de semana largo