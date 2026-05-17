Villa Elisa: médicos extraen mioma de más de tres kilos

Mediante una cirugía realizada por el personal de blanco del Hospital para tratar un caso de miomatosis uterina, los profesionales extrajeron un mioma que pesaba 3 kilos con 830 gramos.

Esta condición es caracterizada por tumores benignos en el útero y según el Ministerio de Salud, la paciente de 42 años evolucionó de manera positiva y fue dada de alta para seguir su recuperación en su residencia.

Asimismo, el equipo médico estuvo conformado por especialistas en ginecología, cirugía general, anestesiología e instrumentación quirúrgica, quienes trabajaron de forma coordinada para garantizar el exitoso procedimiento.

Importancia de las consultas ginecológicas

Por este caso, la cartera sanitaria recordó que ante cualquier síntoma ginecológico es clave asistir a una consulta médica para detectar o tratar afecciones en etapas tempranas. En el caso del mencionado hospital, el Servicio de Ginecología y Obstetricia atiende de lunes a viernes entre los turnos mañana-tarde y con agendamiento por orden de llegada.

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