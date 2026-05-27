Trágica muerte de un joven obrero en obra de construcción en Asunción

La tragedia enlutó al sector de la construcción este miércoles a tempranas horas, cuando un joven trabajador falleció en un accidente laboral en una obra situada en la intersección de las calles Charles de Gaulle y Alfredo Seiferheld, en Asunción.

La víctima, identificada como Esteban Sánchez, de 18 años, se encontraba realizando sus labores habituales cuando ocurrió el suceso. Según los informes preliminares proporcionados por la Policía Nacional, el joven operaba un montacargas que era utilizado como ascensor externo del edificio.

De acuerdo con las primeras investigaciones, Sánchez habría perdido el equilibrio y, tras un fallo en la dinámica del equipo, quedó atrapado entre el elevador y el soporte estructural a la altura del séptimo piso, lo que derivó en su caída y posterior fallecimiento.

“Recibimos la llamada a través del sistema 911 referente a un supuesto accidente. Vinimos a verificar y ya encontramos a esta persona atrapada en el montacargas en el séptimo piso, ya sin signos de vida”, manifestó uno de los oficiales que llegaron al lugar.

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El agente del Ministerio Público Fernando Delfino se constituyó en el lugar para iniciar las diligencias correspondientes.

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El fiscal adelantó que durante el proceso investigativo se tomarán declaraciones a los compañeros de trabajo de la víctima que se encontraban presentes durante el siniestro.

Además, se realizará una verificación exhaustiva de la obra para determinar si la empresa constructora cumplía con los protocolos de seguridad industrial y si los trabajadores contaban con los equipos de protección individual necesarios para operar en altura.