Tragedia en Villa Morra: obrero muere tras caer desde un edificio en construcción

Un accidente laboral fatal ocurrió este lunes al barrio Villa Morra, en Asunción. Un obrero falleció tras caer desde gran altura en un edificio en construcción.

La víctima fue identificada como Robert Gabriel Olmedo Salinas, de 25 años, quien cayó desde el piso 22 de una obra ubicada en la intersección de las calles Quesada y Teniente Zotti. El impacto fue fatal.

Testigos relataron que escucharon un fuerte ruido y, al acercarse a verificar lo ocurrido, encontraron al joven sin signos de vida en el lugar donde se encontraba realizando tareas en la zona de oficinas del edificio.

Personal policial y médicos acudieron rápidamente al sitio, donde se constató la muerte instantánea de la víctima.

El subcomisario Aldo Arzamendia, de la Comisaría Sexta, informó que el hecho fue comunicado a la Policía Nacional alrededor de las 11:00 de la mañana. Al llegar al lugar, los agentes confirmaron la veracidad del suceso y convocaron al Ministerio Público para el procedimiento de rigor.

“Debido a la altura desde la que cayó, la muerte fue instantánea”, señaló el jefe policial.