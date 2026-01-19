Policiales
19 de enero de 2026 - 18:26

Tragedia en Villa Morra: obrero muere tras caer desde un edificio en construcción

Edificio desde donde cayó el obrero en el barrio Villa Morra de Asunción. Captura de pantalla de la transmisión en vivo de NPY.
Un joven trabajador de 25 años perdió la vida al caer desde el piso 22 de una obra en Asunción. Hasta el momento se desconocen las condiciones y las posibles causas. Según expresaron sus compañeros, solo escucharon el sonido de la caída y la muerte fue al instante.

Por ABC Color

Un accidente laboral fatal ocurrió este lunes al barrio Villa Morra, en Asunción. Un obrero falleció tras caer desde gran altura en un edificio en construcción.

La víctima fue identificada como Robert Gabriel Olmedo Salinas, de 25 años, quien cayó desde el piso 22 de una obra ubicada en la intersección de las calles Quesada y Teniente Zotti. El impacto fue fatal.

Testigos relataron que escucharon un fuerte ruido y, al acercarse a verificar lo ocurrido, encontraron al joven sin signos de vida en el lugar donde se encontraba realizando tareas en la zona de oficinas del edificio.

Personal policial y médicos acudieron rápidamente al sitio, donde se constató la muerte instantánea de la víctima.

El subcomisario Aldo Arzamendia, de la Comisaría Sexta, informó que el hecho fue comunicado a la Policía Nacional alrededor de las 11:00 de la mañana. Al llegar al lugar, los agentes confirmaron la veracidad del suceso y convocaron al Ministerio Público para el procedimiento de rigor.

“Debido a la altura desde la que cayó, la muerte fue instantánea”, señaló el jefe policial.