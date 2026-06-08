Luque: baches convierten calles y caminos alternativos en trampas para conductores

Los baches de Luque continúan multiplicándose en distintos puntos debido a la falta de mantenimiento de las calles y avenidas, según la denuncia de automovilistas y pobladores. Las recientes lluvias agravaron aún más el deterioro de la capa asfáltica, generando enormes cráteres que representan un peligro constante para conductores y motociclistas.

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Los caminos alternativos, así como varias calles céntricas y vecinales, permanecen prácticamente intransitables. Los automovilistas denuncian que el deterioro de la infraestructura vial ocasiona averías mecánicas, demoras en los desplazamientos y riesgos de accidentes.

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Una de las más afectadas es la calle Tomás Ozuna, donde el hundimiento del pavimento obliga a los conductores a circular por un solo carril. El deterioro de la vía, provocado principalmente por la filtración de agua de los raudales, genera además importantes embotellamientos durante las horas de mayor circulación.

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La avda. Humaitá también presenta numerosos agujeros a lo largo de su trayecto, situación que dificulta el tránsito diario. A esta lista se suma la calle Sportivo Luqueño, donde los problemas de pavimentación persisten desde hace varios meses sin una solución definitiva.

Pobladores cuestionan la falta de mantenimiento preventivo de las calles y urgen a las autoridades municipales a ejecutar obras que permitan recuperar la transitabilidad de las principales arterias de la ciudad. Según manifestaron, los trabajos de bacheo realizados en ocasiones anteriores resultaron insuficientes para solucionar el problema de fondo.

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Inestabilidad del tiempo dificulta la reparación, dicen desde la Comuna

El intendente Carlos Echeverría dijo que las condiciones climáticas adversas impiden avanzar con normalidad en los trabajos de reparación.

“Este clima no nos permite realizar un trabajo sin interrupciones porque nuestros insumos deben estar sumamente secos, así como la pista donde se ejecutan las tareas”, explicó.

Añadió que las cuadrillas municipales intentan avanzar diariamente dentro de sus posibilidades. “Intentamos día a día poder avanzar en la medida de nuestras posibilidades. En realidad, si fuese por mí, resolvería todo en un solo día”, afirmó.

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El jefe comunal indicó además que existen otros factores que complican la situación, entre ellos la acumulación de arena y basura en los cauces de agua. Al colmatarse los arroyos, el agua de lluvia busca otros canales para fluir, dijo.

“Es una zona donde corre mucha agua y seguramente los cauces están totalmente colmatados de arena y residuos. Son varios factores los que influyen”, señaló.

No obstante, reconoció que la ciudadanía espera respuestas concretas. “Tampoco es una excusa, porque lo que la gente quiere es una solución”, concluyó.