Nacionales
09 de junio de 2026 a la - 11:12

Bomberos voluntarios alertan sobre posibles intentos de estafa vía WhatsApp

Lorena Canan en uniforme negro con condecoraciones sonríe, en un ambiente institucional decorado con el logo CBVP.
Lorena Canan, presidenta del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay.Gentileza

Personas desconocidas se estarían haciendo pasar por la presidenta del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay por medio de una línea de WhatsApp, advierte esa institución.

Por ABC Color

En un comunicado emitido este martes, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay informó que se detectó que una línea de WhatsApp ha contactado a personas identificándose falsamente como perteneciente a la institución.

Según la denuncia, el perfil de WhatsApp se presenta falsamente como Lorena Canan, presidenta del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, y ha contactado a terceras personas “con fines ajenos” a la institución.

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Ante la aparición de esos contactos sospechosos, el Cuerpo de Bomberos recordó a la ciudadanía que sus autoridades nacionales no realizan solicitudes de dinero, transferencias, donaciones o requerimientos de información personal a través de números particulares de WhatsApp.

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Por lo tanto, insta a que las personas que reciban pedidos de ese tipo no respondan.

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