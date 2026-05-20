Deuda millonaria a bomberos voluntarios: esta es la solución de la Municipalidad de Asunción

Luego de los reclamos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP) y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Asunción (CVBA), el intendente capitalino, Luis Bello (ANR-HC), comentó que la tarde de ayer mantuvieron una reunión con ambas instituciones.

“Estamos avanzando en solución en relación a los problemas”, refirió.

En ese sentido, anunció que la próxima semana firmarán convenios con ambos cuerpos de bomberos a fin de un posterior desembolso de parte de lo adeudado.

“Vamos a encontrar las vías y, de aquí a una semana, vamos a firmar un conjunto de convenio-marco y específicos con ambos cuerpos de bomberos. Posterior a eso, vamos a hacer la entrega de parte de los recursos que la Municipalidad les debe de años a los bomberos”, mencionó.

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Monto aún no definido y condicionado a liquidez

Con relación al monto a desembolsar, Bello indicó que aún no lo maneja y que ello será definido a través de una mesa técnica con la Dirección de Finanzas de la Comuna.

Añadió que el desembolso depende de la liquidez de recursos que tenga la Municipalidad, aunque resaltó que “vamos a tratar de que sea algo (monto) importante”.

Camión de bomberos donado, bajo revisión

Por otra parte, informó que pidió informes sobre un camión de bomberos que fue donado a la Comuna desde Miami, Estados Unidos, y que se encuentra “varado” en un puerto privado.

Según explicó, la intención es verificar si se puede recuperar para posteriormente donarlo a bomberos de Asunción, considerando que la Municipalidad no cuenta con una unidad de este tipo a la que le pueda servir el vehículo.

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Reclamo de bomberos: deuda supera G. 10.000 millones

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Asunción (CVBA) emitieron ayer un comunicado en el que la Municipalidad de Asunción suspendió desde 2022 el desembolso del 3,5% del impuesto a la construcción establecido por la Ordenanza Municipal N.º 186/12. Según afirmaron, la medida fue tomada de manera unilateral y sin ninguna comunicación formal por parte de la administración municipal.

Las instituciones sostienen que el monto adeudado supera los G. 10.000 millones en el primer semestre de 2025 y advirtieron que estos recursos son fundamentales para mantener la operatividad de los cuarteles.

El intendente Bello, por su parte, reconoció ayer que las transferencias del 3,5% del impuesto a la construcción a los cuerpos de bomberos no se realizan desde 2020.

Atribuyó la situación a problemas documentales que, según afirmó, debían ser regularizados previamente por las instituciones beneficiarias. Señaló que dispuso el inicio de un trabajo coordinado con los diferentes cuerpos de bomberos para poner al día esos requisitos administrativos.