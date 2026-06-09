Hospitalizan a estudiantes intoxicados con gas pimienta en una escuela de Pedro Juan Caballero

Cuatro estudiantes del octavo grado de la escuela Cerro Corá fueron llevados urgentemente al Centro de Especialidades Juan Pablo II de la ciudad de Pedro Juan Caballero luego de intoxicarse con gas pimienta. La licenciada Juana Estela Fernández Acosta, directora de la institución, manifestó que algún estudiante lanzó gas pimienta para evitar que se llevara a cabo el examen de matemática que estaba previsto para la fecha.

La máxima autoridad de la institución educativa agregó que están en plena tarea para tratar de identificar al o los responsables del hecho.

Presentaron dificultad respiratoria

La doctora María Helena Gauto, jefa de urgencias del centro asistencial donde fueron asistidos los alumnos, señaló que, como consecuencia de la inhalación de gas pimienta, los estudiantes presentaban dificultad respiratoria, náuseas, entre otros síntomas. Se les practicaron los primeros auxilios y posteriormente dos alumnas fueron llevadas al Hospital Regional, donde quedaron en estado de observación.

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La profesional de salud indicó que se contactó con el Centro Toxicológico, desde donde recomendaron que el aula en la que sucedió el hecho permanezca cerrada durante las próximas 24 horas. No obstante, desde la casa de estudios aclararon que esa situación no implica la suspensión de las actividades escolares.