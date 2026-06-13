Más de 500 ciclistas desafiarán este domingo los caminos del Ybytyruzú.

La capital guaireña volverá a convertirse este domingo en el epicentro del ciclismo de montaña con la disputa de la 19ª edición del Desafío al Ybytyruzú. La organización aguarda la participación de unos 500 corredores provenientes de distintos puntos del país, además de delegaciones de Brasil y Argentina.

La largada oficial está prevista para las 07:30 desde Villarrica, desde donde los competidores emprenderán un recorrido que atravesará algunos de los paisajes más emblemáticos de la Cordillera del Ybytyruzú.

El evento es organizado por el Círculo Guaireño de Ciclismo y forma parte de la tercera fecha del campeonato de la entidad, consolidándose como una de las pruebas más importantes para los aficionados al mountain bike en Paraguay.

El integrante del comité organizador, Reinaldo Fernández, destacó que la competencia se ha convertido en un símbolo del ciclismo guaireño y cada año atrae a participantes de diferentes regiones del país y del extranjero.

Según explicó, se contará con la presencia de representantes de Brasil, Argentina, la Federación Paranaense, ciclistas del Amambay, integrantes de la regional URCI y corredores de diversos clubes nacionales.

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Las categorías principales, entre ellas Élite, Sub 23, Open Pro y Máster, deberán afrontar un recorrido de 75 kilómetros, considerado uno de los más exigentes de la competencia.

El trayecto incluirá el ascenso hacia la zona de San Gervasio y posteriormente el desafiante paso por el Cerro Akatí, uno de los puntos más emblemáticos de la Cordillera del Ybytyruzú.

Fernández señaló que las recientes lluvias podrían agregar un grado adicional de dificultad al circuito, especialmente en los sectores de tierra, pendientes pronunciadas y caminos pedregosos.

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Para las categorías promocionales se estableció un recorrido de 42 kilómetros que incluirá el ascenso al Cerro Polilla, otro de los sectores tradicionales de la prueba.

La competencia contempla además categorías por edades y modalidades recreativas, permitiendo la participación tanto de ciclistas experimentados como de aficionados.

Entre las divisiones habilitadas figuran las categorías Máster, Promocionales, Infanto juvenil y otras destinadas a fomentar la participación de deportistas de distintos niveles.

La entrega de dorsales se realiza durante la jornada previa en la Municipalidad de Villarrica, donde cientos de competidores completan los últimos trámites antes de la carrera.