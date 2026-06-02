Ciclismo: Paraguay suma 15 medallas en la Copa América de Pista C2 Asunción

La competencia, disputada en suelo paraguayo, dejó importantes resultados para el Team Paraguay y los diferentes clubes nacionales, cuyos ciclistas fueron protagonistas en varias de las pruebas del certamen.

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Uno de los nombres más destacados fue el de Alice Hahn, quien firmó una actuación sobresaliente al conquistar tres medallas de oro en las pruebas de Omnium Junior, Keirin Junior y Puntos Junior. Además, sumó dos preseas de plata en Kilómetro Junior y Eliminación Junior, y completó su brillante participación con dos medallas de bronce en Keirin Elite y Kilómetro Elite.

También brilló Cecilia Fernández, quien se adjudicó tres medallas de oro al imponerse en Kilómetro Elite, Eliminación Junior y Kilómetro Junior. La ciclista paraguaya añadió además dos medallas de plata en las pruebas de Puntos Junior y Keirin Junior.

En la categoría Élite masculina, Antonio Alfonso, representante del Paraguay Cycles Club, se quedó con la medalla de oro en la prueba de Scratch, aportando una nueva alegría para la delegación nacional.

Por su parte, Jhonatan Duarte, integrante del Team Paraguay, se consagró campeón en la prueba de Eliminación Junior, sumando otro oro para el país.

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La cosecha paraguaya continuó con la medalla de plata obtenida por Joaquín Rodríguez, del Club K6 Naranjal, en Eliminación Junior, mientras que Liz Sánchez, del Paraguay Cycles Club, alcanzó el podio con una medalla de bronce en Velocidad Élite.

La destacada producción de los ciclistas nacionales permitió que Paraguay cerrara el certamen con un total de 15 medallas, resultado que refleja el trabajo que vienen desarrollando los atletas, entrenadores, clubes y dirigentes para fortalecer el ciclismo de pista en el país.

La actuación en la Copa América de Pista C2 Asunción constituye una señal alentadora para el futuro de la disciplina y ratifica el potencial de una generación de ciclistas que continúa posicionando a Paraguay entre los protagonistas del ciclismo continental.