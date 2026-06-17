Con misa y feria gastronómica comienza la fiesta patronal en Pedro Juan Caballero

La serie de actividades en honor a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, patrona de la ciudad de Pedro Juan Caballero, inicia este miércoles con la realización de una misa al aire libre en la intersección de las avenidas Fernando de la Mora y Carlos Domínguez, de esta capital departamental, celebración que será presidida por el padre Ronaldo Ocampos, cura párroco de la Parroquia Perpetuo Socorro, a las 18:30. Posteriormente se realizará la tradicional bendición de vehículos, seguida de la denominada “Caravana de fe”, según contempla el programa.

Para dicho evento, están invitados, en general, conductores y propietarios de todo tipo de vehículos, sean automóviles, motocicletas o bicicletas y de forma especial a los integrantes de asociaciones de taxistas, transportes escolares, además de motociclistas y ciclistas organizados en asociaciones y clubes en la zona, según contempla el programa elaborado.

Habilitan feria gastronómica

De acuerdo con el programa en el marco de la fiesta patronal en Pedro Juan Caballero, desde las 14:00 horas, quedará habilitada la feria gastronómica, con una cantina instalada en la explanada de la Parroquia Perpetuo Socorro en la que la feligresía y la comunidad en general podrán adquirir principalmente alimentos típicos de nuestro país como la combinación de cocido con mbeju, pastel mandi’o, pajagua mascada, entre otros productos que serán ofrecidos a precios accesibles, según informaron los organizadores.

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El lema de las celebraciones es “Promover el bien común para una vida digna”.