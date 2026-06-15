PJC: Párroco pide madurez cívica a la hora de votar y honestidad a los políticos

La comunidad católica de Pedro Juan Caballero se prepara para vivir la fiesta en honor a su protectora, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. El 17 de junio próximo se iniciará el novenario.

El padre Ronaldo Ocampos, cura párroco de la Parroquia Perpetuo Socorro, aprovechó el momento que se vive en la comunidad para expresar el mensaje de la Iglesia a la feligresía en general y, en especial, a quienes ocupan los espacios del poder público.

“Como Iglesia tenemos la responsabilidad de ayudar a nuestro pueblo y a las autoridades. Necesitamos que disminuyan la corrupción, la pobreza, la violencia y que haya accesibilidad en educación, salud y trabajo. A la ciudadanía pedimos madurez cívica, que sepan elegir, que no vendan su conciencia, que elijan con responsabilidad; y a las autoridades, compromiso para satisfacer las necesidades del pueblo”, expresó.

El presbítero Ocampos destacó la gran participación de la feligresía en cada novenario, que llena la capilla del templo durante las nueve misas diarias. Agregó que también habrá actividades para recaudar fondos destinados a mejoras de la iglesia parroquial.

Sorteos y la alfombra artística

El padre Ronaldo Ocampos señaló que los tradicionales sorteos de bingo y una rifa se realizarán durante la fiesta patronal para recaudar fondos que serán utilizados para mejoras a ser introducidas al templo de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Destacó, además, que este año se realizará la confección de la tradicional alfombra artística que cubrirá gran parte del itinerario previsto para la procesión el próximo 27 de junio, durante el denominado “Día triunfal de la Santa Patrona de Pedro Juan Caballero”.

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