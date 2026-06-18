Monseñor Medina está internado en delicado estado en IPS

A consecuencia de una infección no localizada, que le provocaba mucha tos, catarro y un pico alto de hipertensión, fue internado el obispo emérito de la diócesis de San Juan Bautista, monseñor Mario Melanio Medina, en el Hospital Geriatrico del Instituto de Previsión Social.

“Estuve en comunicación con uno de sus familiares, quien mencionó que, por recomendación de su médico de cabecera, el obispo emérito Mario Melanio Medina fue internado en el Hospital Geriátrico de la previsional”, indicó el monseñor Osmar López, actual ordinario de Misiones y Ñeembucú.

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El mismo indicó que, de acuerdo con el informe que recibieron, Melanio Medina fue internado para recibir un mejor tratamiento y que se encuentra consciente y lúcido. “Pedimos a toda la feligresía una cadena de oración para que pueda recuperarse muy rápido”, indicó.

Su comprometido patriotismo

Monseñor Mario Menanio Medina fue un gran defensor de los derechos humanos durante la dictadura. Al igual que el arzobispo emérito Ismael Rolón, fue calumniado. Lo catalogaron el “obispo rojo, comunista, el de las tres MMM”. Siempre acompañó las reivindicaciones sociales y a los campesinos. Era común verlo acompañar manifestaciones e intervenir directamente cuando había represión.

Medina fue el primer obispo de la Diócesis de Benjamín Aceval, luego promovido obispo de San Juan Bautista y Ñeembucú. Integró el Comité de Iglesias. Su labor pastoral y cívico también ayudó al advenimiento de la democracia en el Paraguay.