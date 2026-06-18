IPS elimina medicamentos del vademécum: por qué se realiza la “depuración”

Esta semana, el Instituto de Previsión Social (IPS) anunció la eliminación de 939 insumos y medicamentos de su vademécum, en un intento de optimizar la eficiencia de sus gastos médicos y mitigar la crisis financiera que atraviesa la previsional.

En comunicación con ABC Cardinal este jueves, Cecilia Rodríguez, gerente de Abastecimiento y Logística del IPS, explicó que 23 medicamentos fueron eliminados del listado, reduciendo el número de fármacos en el vademécum de 512 a 489.

La selección de los medicamentos e insumos a ser eliminados fue realizada por un grupo técnico compuesto por médicos de todo el país, afirmó.

Concentrar el gasto en medicamentos de “alta rotación”

El análisis realizado, según dijo, es que los medicamentos excluidos tienen sustitutos que pueden ser adquiridos a precios más bajos o son fármacos que “no tenían tanta salida”.

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“Queremos comprar de manera eficiente y concentrar el dinero en los medicamentos de alta rotación”, explicó.

Rodríguez afirmó que el ahorro proyectado para el IPS tras la depuración del vademécum es de unos 13.000 millones de guaraníes.

Agregó que el presidente del IPS, el doctor Isaías Fretes, dio la instrucción de que el ejercicio de depuración del vademécum se realice al menos cada seis meses de ahora en adelante.