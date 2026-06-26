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26 de junio de 2026 a la - 06:54

Meteorología anuncia otra jornada fría en el Este del país

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Meteorología anuncia otra jornada fría y lluvias desde mañana en Ciudad del Este.

La jornada de este viernes se presenta con un ambiente frío en las primeras horas y fresco hacia el transcurso del día, según anuncia la Dirección de Meteorología.

Por ABC Color

El cielo permanecerá parcialmente nublado, con vientos variables que luego rotarán al noreste, mientras que se prevén neblinas durante la mañana. La temperatura oscilará entre los 4°C de mínima y 19°C de máxima.

Para el sábado, las condiciones cambiarán con un ambiente fresco a cálido y un aumento de la nubosidad. Se esperan lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas, acompañadas de vientos del noreste. Las temperaturas estarán entre 12°C y 21°C.

En tanto, el domingo continuará la inestabilidad climática. El pronóstico indica un ambiente fresco a cálido, cielo mayormente nublado y lluvias con ocasionales tormentas eléctricas.

Los vientos soplarán inicialmente del noreste y luego rotarán al sur. La temperatura mínima será de 16°C y la máxima alcanzará los 23°C.