Día del Test del Piecito: vital para la salud del recién nacido

El Día Internacional de la Detección Neonatal, que se recuerda cada 28 de junio, es una fecha dedicada a generar conciencia sobre la relevancia del “test del piecito”. Este examen, aunque breve y sencillo, representa una herramienta fundamental de salud pública para identificar condiciones congénitas en los primeros días de vida de un bebé y asegurar un tratamiento oportuno.

En el marco de esta conmemoración, el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) reafirmó su compromiso con la detección temprana, instando a padres, madres y cuidadores a realizar este estudio a sus bebés dentro de los primeros siete días de vida.

¿En qué consiste el test del piecito y por qué es vital?

El “test del piecito” es una prueba de tamizaje que consiste en la extracción de unas gotas de sangre del talón del recién nacido. Este procedimiento permite detectar, antes de que aparezcan síntomas clínicos, enfermedades que podrían comprometer gravemente el desarrollo del niño si no son abordadas a tiempo, tales como:

Hipotiroidismo congénito : Puede causar discapacidad intelectual si no se trata.

Fenilcetonuria : Una condición metabólica que requiere control nutricional estricto.

Fibrosis quística : Enfermedad que afecta principalmente a los sistemas respiratorio y digestivo.

La detección precoz es el factor determinante para iniciar intervenciones médicas inmediatas, evitando daños irreversibles y garantizando una mejor calidad de vida a largo plazo.

Un compromiso histórico en Paraguay

La implementación del test en Paraguay se consolidó como una acción de salud pública a partir de 1999, respaldada por normativas legales que obligan a realizar la prueba a todo recién nacido en el territorio nacional.

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A través del Programa Nacional de Detección Neonatal, dependiente de la Dirección General de Programas de Salud, se ha consolidado una red de cobertura extendida por todo el país. Esta infraestructura permite que centros de salud y hospitales públicos realicen la toma de muestras, facilitando el acceso a familias de diversas regiones.

Un legado que salva vidas

El origen de este avance médico se remonta a la década de los años 60, gracias al trabajo del doctor Robert Guthrie, pionero en desarrollar la técnica de tamizaje que permitió masificar este tipo de análisis a nivel mundial. Su descubrimiento transformó radicalmente la medicina neonatal, estableciendo el estándar de cuidado que hoy protege a millones de niños.

Ante la importancia de esta jornada, el llamado de las autoridades sanitarias es claro: acudir a los centros de salud dentro de la primera semana de vida. Una acción tan pequeña como una punción en el talón tiene la capacidad de cambiar el futuro de un niño, asegurando que crezca con las mejores condiciones de salud posibles.