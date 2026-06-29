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29 de junio de 2026 a la - 17:10

Rehabilitan el museo y la ex fundición de hierro La Rosada de Ybycuí

El museo y la antigua fundición de hierro del Parque Nacional de Ybycuí vuelven a recibir visitantes tras las obras de mejoramiento
El Parque Nacional Ybycuí reabre sus puertas tras trabajos de mejoramiento del museo y la fundición de hierro.Emilce Ramírez

YBYCUÍ, departamento de Paraguarí. El museo histórico y la ex-fundición de hierro La Rosada del Parque Nacional Ybycuí fueron restaurados y puestos en valor. Ahora los visitantes pueden tener una mejor experiencia al recorrer las instalaciones.

Por ABC Color

En el sector del museo y de la antigua fundición de hierro La Rosada, ubicados dentro del Parque Nacional Ybycuí, culminaron los trabajos de la “Intervención de Emergencia Conjunta – Patrimonial Arqueológica de La Rosada”.

El sector del museo del Parque Nacional Ybycuí fue restaurado y reabierto al público.
El sector del museo histórico del Parque Nacional Ybycuí fue restaurado y reabierto al público.

Las mejoras incluyeron la reparación del techo del museo, que presentaba filtraciones, así como la intervención en la antigua estructura de la fábrica de hierro, donde la rueda hidráulica y el maderamen se encontraban afectados por termitas, según explicó la jefa de guardaparques del lugar, Rosa Benítez.

Los trabajos de restauración estuvieron a cargo de la Dirección General de Protección y Conservación de la Biodiversidad y de la Dirección de Áreas Silvestres Protegidas del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).

El sector donde se ubica la rueda hidráulica ya fue mejorado; sin embargo, se prevé la ejecución de obras complementarias en el lugar.
El sector donde se ubica la rueda hidráulica fue mejorado.

Tras la culminación de las obras, fueron rehabilitados el museo histórico y parte de la ex-fundición de hierro. Asimismo, se prevé la ejecución de otros trabajos complementarios en el sitio donde se encuentran la noria y el canal de agua.

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Inversión y apoyo institucional

El trabajo de desmontaje y puesta en valor estuvo a cargo de la empresa Tectónica SA, representada por el ingeniero Miguel Flores.

Para ambos proyectos de restauración —el museo y el área de la fundición de hierro— se realizó una inversión total de G. 104.251.292 (aproximadamente US$ 15.000). La intervención en el Parque Nacional Ybycuí se desarrolló a través del Mades, con el apoyo del proyecto Paraguay + Verde.

El pabellón La Rosada del Parque Nacional Ybycuí, sede del museo, fue restaurado y puesto en valor, quedando nuevamente habilitado para los visitantes.
El pabellón La Rosada del Parque Nacional Ybycuí, sede del museo, fue restaurado y puesto en valor, quedando nuevamente habilitado para los visitantes.

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Además, el Mades postuló la restauración integral del complejo histórico al programa Tekorenda, administrado por la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) y orientado a la salvaguarda del patrimonio cultural material del Paraguay.

Tarifas de ingreso Según la disposición del Mades, las tarifas de ingreso a las Áreas Silvestres Protegidas bajo dominio público son las siguientes:

El acceso es gratuito para los niños menores de 10 años. Los niños y adolescentes de entre 11 y 17 años abonan G. 5.000, mientras que la entrada para las personas de 18 años en adelante tiene un costo de G. 20.000.

La exfábrica de fundición de hierro de Ybycuí fue restaurada y ya se encuentra nuevamente habilitada para los visitantes.
Lo que fue antaño el área de fundición de hierro fue restaurada y ya se encuentra nuevamente habilitada para los visitantes.

En cuanto a los vehículos, el ingreso de automóviles cuesta G. 15.000; el de furgones, G. 35.000; el de ómnibus, G. 60.000; y el de motocicletas, G. 5.000.

Además, el camping tiene un costo de G. 20.000 por día; el pernocte en la zona edilicia del área silvestre protegida, G. 50.000; el recorrido guiado por guardaparques, G. 50.000; el permiso de investigación para profesionales asciende a G. 100.000; para estudiantes universitarios, G. 50.000; mientras que para estudiantes de los niveles primario (a partir de los 11 años) y secundario, el arancel es de G. 5.000.