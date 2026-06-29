Rehabilitan el museo y la ex fundición de hierro La Rosada de Ybycuí

En el sector del museo y de la antigua fundición de hierro La Rosada, ubicados dentro del Parque Nacional Ybycuí, culminaron los trabajos de la “Intervención de Emergencia Conjunta – Patrimonial Arqueológica de La Rosada”.

Las mejoras incluyeron la reparación del techo del museo, que presentaba filtraciones, así como la intervención en la antigua estructura de la fábrica de hierro, donde la rueda hidráulica y el maderamen se encontraban afectados por termitas, según explicó la jefa de guardaparques del lugar, Rosa Benítez.

Los trabajos de restauración estuvieron a cargo de la Dirección General de Protección y Conservación de la Biodiversidad y de la Dirección de Áreas Silvestres Protegidas del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).

Tras la culminación de las obras, fueron rehabilitados el museo histórico y parte de la ex-fundición de hierro. Asimismo, se prevé la ejecución de otros trabajos complementarios en el sitio donde se encuentran la noria y el canal de agua.

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Inversión y apoyo institucional

El trabajo de desmontaje y puesta en valor estuvo a cargo de la empresa Tectónica SA, representada por el ingeniero Miguel Flores.

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Para ambos proyectos de restauración —el museo y el área de la fundición de hierro— se realizó una inversión total de G. 104.251.292 (aproximadamente US$ 15.000). La intervención en el Parque Nacional Ybycuí se desarrolló a través del Mades, con el apoyo del proyecto Paraguay + Verde.

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Además, el Mades postuló la restauración integral del complejo histórico al programa Tekorenda, administrado por la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) y orientado a la salvaguarda del patrimonio cultural material del Paraguay.

Tarifas de ingreso Según la disposición del Mades, las tarifas de ingreso a las Áreas Silvestres Protegidas bajo dominio público son las siguientes:

El acceso es gratuito para los niños menores de 10 años. Los niños y adolescentes de entre 11 y 17 años abonan G. 5.000, mientras que la entrada para las personas de 18 años en adelante tiene un costo de G. 20.000.

En cuanto a los vehículos, el ingreso de automóviles cuesta G. 15.000; el de furgones, G. 35.000; el de ómnibus, G. 60.000; y el de motocicletas, G. 5.000.

Además, el camping tiene un costo de G. 20.000 por día; el pernocte en la zona edilicia del área silvestre protegida, G. 50.000; el recorrido guiado por guardaparques, G. 50.000; el permiso de investigación para profesionales asciende a G. 100.000; para estudiantes universitarios, G. 50.000; mientras que para estudiantes de los niveles primario (a partir de los 11 años) y secundario, el arancel es de G. 5.000.