Ybycuí: Cierre temporal del museo y la fundición La Rosada por trabajos de restauración

La medida de cierre temporal afecta exclusivamente al sector del museo y a la ex fábrica de hierro, mientras que las demás áreas recreativas y de camping del parque continuarán habilitadas bajo las condiciones habituales de visita.

Según el comunicado oficial, las tareas estarán a cargo de la Dirección General de Protección y Conservación de la Biodiversidad y de la Dirección de Áreas Silvestres Protegidas del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).

Restauración y seguridad

El director del Área Silvestre Protegida del MADES, licenciado Hugo Sosa, explicó que el proceso de restauración se encuentra en una etapa previa al llamado a licitación.

No obstante, dijo que por razones de seguridad, se resolvió clausurar temporalmente el museo y el sector de lo que fue la fábrica de hierro, que presentan mayor riesgo estructural.

Indicó que el plan de intervención forma parte del proyecto Paraguay + Verde, que financiará los trabajos iniciales de apuntalamiento y las medidas de mitigación ante el riesgo de derrumbe, que tienen previsto iniciar el 6 de enero.

Asimismo, señaló que el MADES postuló la restauración integral del complejo histórico al programa Tekorenda, administrado por la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) y orientado a la salvaguarda del patrimonio cultural material del Paraguay. Para el financiamiento, el proyecto concursará por fondos de Itaipú Binacional.

Sosa señaló que el protocolo de intervención aprobado por la SNC constituye el primer paso formal para avanzar con la recuperación integral del sitio.

Patrimonio histórico nacional

La fundición de hierro La Rosada fue construida en 1854, durante el gobierno de Carlos Antonio López, por el ingeniero inglés William Whitehead. Formó parte del ambicioso proyecto de modernización del Paraguay, junto con el ferrocarril, el telégrafo, los astilleros y el arsenal.

Actualmente, uno de los sectores que aguarda una restauración prioritaria es el área donde se encuentra la rueda hidráulica, cuyas estructuras de madera están siendo carcomidas por termitas, situación que debilita significativamente su estabilidad.

Durante la Guerra de la Triple Alianza (1864–1870), el lugar funcionó como centro estratégico, albergando la Comandancia, depósitos de maquinaria y el pabellón de presidiarios. En 1869, las fuerzas aliadas de Brasil, Argentina y Uruguay bombardearon la fundición mientras se producían armas y municiones para el Ejército paraguayo.

El sitio pasó por varios procesos de restauración y actualmente se encuentra a la espera de una nueva intervención de mejora.

Museo y deterioro estructural

El sitio fue parcialmente reconstruido a partir de 1973 y el museo fue inaugurado en 1975. Actualmente, en sus salas se exhiben piezas originales de hierro, réplicas del Cañón Cristiano, hornos, moldes y estructuras hidráulicas utilizadas en la fabricación de armamentos e implementos agrícolas.

Informes técnicos del MADES señalan un avanzado deterioro estructural, con maderas rotas e infestadas por termitas, filtraciones y daños en el techo de tejas, situación que motivó el cierre preventivo de estos sectores.

Saltos y senderos habilitados

El director Sosa aclaró que el Parque Nacional Ybycuí permanecerá abierto al público, incluyendo sus senderos, áreas de camping y atractivos naturales como los saltos Minas, Guaraní, Escondido, que seguirán habilitados para los visitantes.