Ybycuí: Devotos rezan en el 83.º aniversario de muerte por la pronta canonización del paí Duarte Ortellado

El "83.º aniversario del nacimiento a la eternidad del Siervo de Dios", padre Duarte Ortellado, se conmemorará en el marco del “Año del Bien Común”. Para hoy, el tema de reflexión será: “Sacerdote casto y puro en su entrega”.

El rezo del santo rosario será a las 18:00, seguido de la santa misa, a las 19:00. Están invitados a participar los pobladores de la zona 6, del barrio San Francisco, así como los niños y catequistas de la capilla San Francisco.

Asimismo, desde este año se está realizando el novenario itinerante. En la fecha, a las 14:00, la celebración eucarística se llevará a cabo en la escuela En el Bosque. Están invitados a participar los pobladores de la zona 6, del barrio San Francisco, además de los niños y catequistas de la capilla San Francisco.

La actividad se desarrollará en el templo parroquial San José de este municipio, donde reposan sus restos mortales. El acto central será la misa concelebrada por el vicario general de la Diócesis de Carapeguá, padre Cirilo Martínez.

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Admiten causa del paí Julio

El postulador de la causa del Siervo de Dios, paí Duarte Ortellado, ante Roma, fray Marcelo Méndez, anunció que la causa fue admitida y obtuvo la validez jurídica por parte del Dicasterio para las Causas de los Santos, en Roma.

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Explicó que este paso trascendental se dio luego del análisis y estudio del completo dossier denominado Positio, que recopila todas las pruebas, testimonios y documentos relacionados con el candidato que se busca sea declarado venerable.

Señaló que el dictamen del estudio ya fue devuelto a la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) porque tuvo dos pequeñas observaciones que deben ser complementadas: faltaba la firma y la conclusión del presidente de la Comisión de la Causa en Paraguay, a cargo del obispo de la Diócesis de Carapeguá, monseñor Celestino Ocampo, y además faltó completar el Summarium Testium, que es la recopilación ordenada de los testimonios de la fase diocesana. Incluye las declaraciones de quienes lo conocieron (testigos presenciales).

Explicó que, una vez completadas dichas observaciones, se evaluará nuevamente la documentación. Posteriormente, los censores teólogos revisarán todos los documento para elevar el dictamen al Papa.

Si el Papa aprueba el decreto, se reconocerá que el candidato vivió las virtudes cristianas en grado heroico, otorgándole el título de Venerable.

Algo importante por probar

Por otra parte, aclaró que para que el Siervo de Dios sea declarado Venerable por el Sumo Pontífice se necesita demostrar que el candidato vivió las virtudes cristianas en grado heroico.

Sobre el candidato paí Duarte Ortellado, se debe encontrar un posible milagro que Dios haya obrado por su intercesión y que la ciencia no pueda explicar científicamente. “Este es un cuello de botella en el que se tiene que avanzar”, dijo fray Méndez.

Finalmente, señaló que no se deben confundir las gracias recibidas con los milagros. La Iglesia nunca juzga casos morales, sino hechos físicos, y eso será lo decisivo para que el Siervo de Dios sea declarado Venerable.

Virtudes personales

El Padre Julio poseía carácter y virtud, era prudente y optimista. Sus pláticas y sermones eran simples conversaciones familiares, además era un patriota y lo demostraba a través del amor legítimo a su pueblo y a sus conciudadanos.

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Virtudes sacerdotales

El Padre Duarte Ortellado se distinguió por su profunda vida de oración, su fervor eucarístico y su gran piedad. Mantuvo una estrecha relación con Jesús en la Eucaristía, convirtiéndola en el centro de su espiritualidad, de sus enseñanzas y de su predicación.

Celebraba la Santa Misa y los actos litúrgicos con gran respeto, recogimiento y reverencia, transmitiendo a los fieles un profundo amor al Santísimo Sacramento. Su testimonio de vida lo convirtió en un sacerdote ejemplar y un modelo de párroco.

Además, vivió con humildad, pureza, caridad y espíritu de sacrificio, practicando una vida austera, desprendida de los bienes materiales y dedicada por completo al servicio de Dios y de la comunidad. Por estas virtudes, los obispos del Paraguay lo señalaron como uno de los modelos sacerdotales durante el Año Sacerdotal 2009.

Vida y muerte

Julio César Duarte Ortellado nació el 12 de abril de 1906 en Caazapá. Fue hijo de Simón Duarte Jiménez y Juana Bautista Ortellado Espínola. Tuvo seis hermanos, entre ellos Pedro Duarte, quien se desempeñó como primer ministro de Salud Pública del Paraguay.

Ingresó al Seminario de Asunción a los 14 años. Posteriormente viajó a Roma, donde se formó en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. Fue ordenado sacerdote el 27 de octubre de 1929, a los 23 años, con dispensa especial de monseñor Juan Sinforiano Bogarín.

En enero de 2021 fue declarado “Siervo de Dios” por el Vaticano, durante el obispado de monseñor Hermes Joaquín Robledo, habilitando así la continuidad del proceso hacia los altares.

Ese mismo año se conformó una Comisión Histórica encargada de investigar su vida, obras y posibles milagros atribuidos a su intercesión. El sacerdote falleció el 4 de julio de 1943, a los 37 años, a causa de tifus.Sus restos mortales reposan en la parroquia San José de este municipio, donde a diario acuden numerosos devotos para rendirle homenaje y elevar sus oraciones.