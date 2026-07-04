Denuncian presunta agresión a un alumno en Capiibary

La denuncia refiere que un padre de un alumno del colegio, acompañado de otra persona que sería su hijo y portando un arma de fuego, irrumpió en el predio del colegio y agredió física y verbalmente a un alumno del séptimo grado, compañero de clase de una hija del supuesto agresor.

Lea más: Exigen al MEC terminación de una obra abandonada en una escuela de Capiibary

Los denunciantes cuestionan la falta de acciones de los docentes, principalmente de la directora, Gerónima Amarilla.

Uno de los padres de familia, quien pidió no revelar su identidad, mencionó que nadie sabe con exactitud por qué agredieron al alumno, aunque extraoficialmente se habla de el hecho estaría relacionado a una broma.

Argumentó que de ninguna manera se puede permitir que un padre de familia ingrese a un local para amenazar a nadie y mucho menos a un niño por una broma entre compañeros.

La directora del colegio afirmó que, desde el momento en que se enteró del supuesto hecho, tomó las medidas sugeridas por el Ministerio de Educación para este tipo de situaciones, recurriendo primeramente a la Comisaría de Capiibary.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Luego, añadió, se realizó una reunión general con toda la comunidad educativa para descartar que el hecho haya sucedido en el predio del colegio y tomar las medidas necesarias.