Caso Melania: Tribunal rechaza recurso de Fiscalía y apelación definirá si adelantan juicio contra adolescente

El Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Mario César Miranda, Enrique Eugenio Furler y Salvador Martínez Rolón resolvió no hacer lugar al recurso de reposición planteado por el Ministerio Público contra la decisión que reprogramó el inicio del juicio oral para el próximo 6 de agosto.

Sin embargo, los magistrados dispusieron remitir el expediente a la Cámara de Apelación de la Niñez, Adolescencia y Penal Adolescente para que estudie la apelación presentada en forma subsidiaria por los agentes fiscales y determine si corresponde modificar la fecha fijada para el debate.

La Fiscalía había cuestionado el aplazamiento al sostener que una postergación de casi dos meses vulnera los principios de celeridad procesal y de plazo razonable, además de comprometer el desarrollo del proceso penal.

Los agentes fiscales también advirtieron que el adolescente enfrenta otra causa por presunto abuso sexual en niños y recordaron que la medida cautelar que lo mantiene privado de libertad podría extinguirse antes de la realización del juicio.

Según el Ministerio Público, esa situación incrementa el riesgo de fuga y podría dificultar la persecución penal, afectando la posibilidad de llegar a una sentencia en un caso considerado de alta gravedad.

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No obstante, el Tribunal concluyó que esos argumentos no son suficientes para revocar la resolución que dispuso la reprogramación de la audiencia.

Los magistrados señalaron que la causa fue elevada a juicio oral recién el pasado 8 de abril, por lo que no existe peligro de prescripción de la acción penal ni de extinción del proceso. Asimismo, sostuvieron que el diferimiento de la audiencia para una fecha próxima no representa, por sí mismo, una vulneración de los derechos de las partes ni de los fines que persigue el proceso judicial.

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En la resolución también se exponen las razones administrativas que motivaron la postergación. El colegiado explicó que el único Tribunal de Sentencia de la Circunscripción Judicial de Caazapá afronta una importante carga laboral, con varios juicios complejos desarrollados durante junio y otras actividades jurisdiccionales previamente agendadas.

Los jueces agregaron que también existen dificultades logísticas para el traslado de personas privadas de libertad desde el Centro Educativo “El Sembrador” de Villarrica, debido a la falta de vehículos y desperfectos mecánicos, inconvenientes que en ocasiones anteriores ya provocaron la suspensión de audiencias.

A ello se suma que la circunscripción cuenta con un solo tribunal colegiado, integrado siempre por los mismos magistrados, lo que impide la realización simultánea de varios juicios orales cuando coinciden en la agenda.

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Con base en esos fundamentos, el Tribunal resolvió mantener firme la fecha fijada para el inicio del juicio, rechazar el recurso de reposición promovido por la Fiscalía y remitir el expediente a la Cámara de Apelación para que se pronuncie sobre el recurso subsidiario.

Fiscalía alerta posible liberación antes del juicio

El juicio debía comenzar inicialmente el pasado 17 de junio, pero fue suspendido debido a una superposición de causas en la agenda del tribunal y reprogramado para el 6 de agosto.

Tras esa decisión, la agente fiscal Laury Vázquez advirtió que, conforme al cómputo de las medidas cautelares, el adolescente procesado podría compurgar la pena mínima de privación de libertad y promover el levantamiento de la medida el 26 de julio, es decir, días antes del inicio del juicio oral.

Según el Ministerio Público, esa situación podría generar un riesgo procesal por peligro de fuga, motivo por el cual insiste en que la audiencia sea fijada para una fecha más próxima.