Caso Melania: Aplazan juicio contra adolescente y surgen posibles riesgos procesales

Este miércoles debió iniciarse el juicio oral contra el adolescente de 16 años acusado por el abuso sexual y asesinato de Melania Monserrath, la niña de 11 años hallada sin vida en julio del año pasado en la localidad de Fulgencio Yegros, departamento de Caazapá. Sin embargo, la primera audiencia fue suspendida debido a una superposición de juicios en la agenda del tribunal de sentencia, quedando reprogramada para el próximo 6 de agosto de 2026.

La notificación fue recibida formalmente por los fiscales de la causa. Desde el Ministerio Público adelantaron que presentarán un recurso contra la nueva fecha asignada, debido a que el plazo establecido por el tribunal es extenso y genera inconvenientes con los plazos de reclusión del acusado.

Según el cómputo oficial de las medidas cautelares, el adolescente procesado compurgará la pena mínima privativa de libertad el próximo 26 de julio. Esto significa que el encausado podría obtener su libertad ambulatoria días antes del inicio del juicio, afectando las condiciones actuales de su sujeción al proceso penal.

La agente fiscal asignada a la causa, Laury Vázquez, explicó que, en caso de otorgarle la libertad al menor antes de que comience el juicio de fondo, se presentará un riesgo procesal derivado del peligro de fuga, lo que podría impedir la culminación del proceso judicial.

Vázquez detalló que el tribunal de sentencia notificó que para el 17 de junio a las 8:00 ya se había fijado la continuación de otra causa penal por violencia familiar. Al coincidir el horario y la fecha con la apertura del juicio por el feminicidio, el tribunal resolvió postergar el caso de Melania por un periodo de casi dos meses.

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La fiscal de la causa señaló que la resolución judicial ya se encuentra bajo análisis técnico para la interposición del recurso legal correspondiente. El Ministerio Público argumentará que los plazos de las medidas cautelares exigen una atención prioritaria para evitar la liberación del imputado antes del fallo definitivo.

Debido a que el acusado principal es un menor de 16 años de edad, el juicio oral se desarrollará bajo las disposiciones especiales contenidas en el Código de la Niñez y la Adolescencia de Paraguay. Por este motivo, la ley prohíbe la publicación de datos, nombres o imágenes que permitan identificar al procesado.