JEM enjuicia a fiscal del caso Melania Monserrat

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió iniciar de oficio el enjuiciamiento al agente fiscal Carlos Ramírez, de la Unidad Penal N° 2 y de Ejecución Penal de Caazapá, con sede en el departamento del mismo nombre. Esto en el marco de su actuación dentro del caso relacionado al crimen de la niña de 11 años Melania Monserrat Riveros Dávalos, ocurrido en Fulgencio Yegros, en 2025.

Además, los miembros del JEM resolvieron no solicitar a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la suspensión en el cargo del agente fiscal, mediante los votos de los políticos, el senador Mario Varela, el diputado Alejandro Aguilera y el diputado Diego Candia.

En el marco de este proceso, también fue sorteada para realizar las diligencias la fiscala acusadora Cinthia Vera.

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Dentro de la misma causa, el Jurado resolvió por unanimidad cancelar y archivar la causa con relación al juez Osmar Ariel Baeza, quien había dispuesto libertad condicional de Marcelo Giménez Duarte (21), sospechoso principal del crimen y quien ya había sido condenado en 2022 por manosear a la misma víctima, pero cuando la misma tenía 8 años.

En cuanto a Baeza, se da en vista a que el 18 de mayo del 2026, la Corte Suprema de Justicia aceptó su renuncia como juez a partir del 1 de junio de este año. Con esto “se corrobora que el abogado Osmar Ariel Baeza, al día de la fecha, ya no ostenta la investidura requerida a los efectos de ser juzgado ante este órgano constitucional, motivo por la cual corresponde disponer la cancelación y el consecuente archivo de la causa con relación a él”, votó Alicia Pucheta, titular del JEM.

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En forma presencial sesionaron: la presidenta del JEM Alicia Pucheta, el ministro de la Corte y vicepresidente 2° del órgano César Garay, y el senador colorado Mario Varela; mientras que por medios telemáticos intervinieron los diputados Diego Candia, Alejandro Aguilera y el senador Derlis Maidana.

Estuvieron ausentes el ministro de la Corte y vicepresidente 1° del Jurado Manuel Ramírez Candia y el consejero Enrique Berni.

Enjuiciamiento del fiscal del caso Melania Monserrat

De acuerdo con lo que detalló la presidenta del JEM, Alicia Pucheta, se atribuye al fiscal Carlos Ramírez, que “al tiempo de contestar el traslado del incidente de libertad condicional por Dictamen N° 64 del 24 de abril del 2025, se habría allanado al otorgamiento del incidente a favor del condenado por el hecho punible de abuso sexual en niños”.

Añadió Pucheta que el fiscal no consideró que “el domicilio denunciado por él mismo se encontraba en el mismo distrito de Fulgencio Yegros, departamento de Caazapá, donde residía la víctima, en abierta contravención a las normas”.

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Al respecto, la titular del órgano juzgador citó entre las normas transgredidas, el artículo 54 de la Constitución, que dispone que los derechos del niño en caso de conflicto tienen carácter prevaleciente; también las Cien Reglas de Brasilia, que por acordada, es obligatoria en su aplicación por todos los jueces de la República.

Así como también, el artículo 3° del Código Penal, en lo pertinente a las sanciones penales que tendrán por objeto la readaptación de los condenados y la protección de la sociedad, según expuso Alicia Pucheta.

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Posteriormente emitió su análisis, refiriendo que “a prima facie existirían indicios de irregularidad por parte del citado agente fiscal, cuya conducta de comprobarse podrían ser encuadradas en las causales de mal desempeño de funciones, descripta en el artículo 14, inciso B y G de la Ley N° 6814/2021”, por lo que se dispuso el inicio del enjuiciamiento.

Para Pucheta correspondía que corra el pedido de suspensión en el cargo para el fiscal Ramírez, ante la existencia “de presunciones graves que lo justifican”, “más aún, considerando que las circunstancias del caso revisten extrema sensibilidad al encontrarse vinculadas a la supuesta comisión de un hecho punible, cuya víctima es una niña, cuya trágica muerte ha generado una profunda conmoción social”.

Crimen de la niña Melania Monserrat

El crimen ocurrió el 21 de julio de 2025 en la compañía Isla Saka, distrito de Fulgencio Yegros. Según la reconstrucción fiscal, Melania Monserrat Riveros Dávalos salió de su vivienda durante la tarde mientras jugaba con otras niñas y posteriormente desapareció.

Horas después, la niña fue encontrada sin vida en una zona de chacras cercana a la vivienda. Las investigaciones posteriores concluyeron que la muerte se produjo de manera violenta.

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Durante los meses siguientes, la Fiscalía realizó allanamientos, pericias telefónicas, análisis forenses, reconstrucciones de hechos y otras diligencias investigativas para determinar las circunstancias del crimen y la eventual participación de los sospechosos.

Inicialmente, la causa fue caratulada como homicidio doloso, pero los resultados finales de la autopsia realizada al cuerpo llevaron a recaratular la misma incluyendo el abuso sexual en niños.