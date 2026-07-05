Salud Pública fortalece su capacidad de respuesta ante inundaciones por “El Niño”

En un esfuerzo coordinado por fortalecer la preparación ante eventos climáticos adversos, funcionarios de la Dirección de Asistencia Sanitaria en Emergencias y Desastres (ASANED), dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPYBS), participaron este fin de semana de un simulacro interinstitucional enfocado en la atención de emergencias por inundaciones.

La actividad se enmarca en las acciones preventivas ante los posibles impactos del fenómeno de “El Niño”.

El objetivo central del ejercicio fue evaluar y ajustar la coordinación entre las instituciones que integran el Sistema Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres, asegurando que la respuesta operativa ante crecidas de ríos y anegamientos sea oportuna, organizada y eficiente.

Durante la jornada de simulación, el equipo de ASANED llevó a cabo un despliegue integral para testear sus protocolos de actuación en terreno.

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Entre las acciones principales destacaron:

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Gestión de albergues: Organización y coordinación de la respuesta sanitaria en refugios temporales.

Atención médica móvil: Instalación y operación de clínicas móviles para brindar servicios de medicina y enfermería en zonas críticas.

Vigilancia y prevención: Evaluación de riesgos para la salud, monitoreo de condiciones sanitarias y promoción de la salud en la población afectada.

Articulación interinstitucional: Trabajo conjunto con el Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME), las Redes Integradas e Integrales de Servicios de Salud (RIISS) y equipos de vigilancia epidemiológica.

Asimismo, se pusieron a prueba los sistemas de comunicación interinstitucional, los mecanismos de traslado de pacientes (referencia y contrarreferencia) y la capacidad logística para la gestión de insumos y recursos médicos necesarios en situaciones de crisis.

Un compromiso con la seguridad de la población

Estos ejercicios de campo representan una herramienta estratégica fundamental para el Ministerio de Salud. Según explicaron las autoridades, estas simulaciones permiten identificar fortalezas, detectar oportunidades de mejora y extraer lecciones aprendidas que son vitales para optimizar los planes de contingencia actuales.

A través de ASANED, el Ministerio de Salud Pública reafirma su compromiso con la prevención y el fortalecimiento constante de los protocolos de actuación.

La meta es clara: mantener un sistema de salud preparado y resiliente, capaz de proteger a la ciudadanía frente a los desafíos que imponen tanto el fenómeno de “El Niño” como otras situaciones de emergencia que puedan afectar el bienestar del país.