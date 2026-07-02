Pronostican crecida de ríos y alertan sobre la llegada de “El Niño”

Las lluvias que se registran en la cuenca del río Paraná ya impactan en los niveles de los ríos Tebicuary y Tebicuarymí, según Benjamín Martínez, jefe de Dragado de la gerencia de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP).

Añadió que esta situación podría generar, a corto plazo, una importante crecida del río Paraguay. “Se pronostica una crecida importante para el río Paraguay y Tebicuary, producto de las lluvias que están ocurriendo en la cuenca del Paraná”, declaró.

En cuanto al Chaco, Martínez explicó que el suelo de la región presenta escasa capacidad de absorción, por lo que, ante precipitaciones, se forman rápidamente esterales.

Sin embargo, aclaró que durante el próximo trimestre no se prevé una crecida del río Paraguay ni de sus afluentes ubicados al norte, donde se encuentra esa cuenca.

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“El Niño” tiene más del 90% de probabilidades

El jefe de Dragado señaló que, de acuerdo con meteorólogos internacionales, existe más del 90% de probabilidades de que el fenómeno “El Niño” se establezca hacia finales de este año, lo que implicaría temperaturas más cálidas y un aumento significativo de las lluvias.

Indicó que el comportamiento del fenómeno será monitoreado de manera permanente, recordando que en 2023 también se registró “El Niño”, aunque sus efectos no alcanzaron a la cuenca del río Paraguay.

“Ya estamos con certeza que ocurrirá ese fenómeno; entonces, la ANNP, la DMH, la SEN y la Municipalidad de Asunción hemos establecida mesa de trabajo continua para ir viendo cómo se va desarrollando este fenómeno para estar preparados ante una eventual crecida”, refirió.

Instituciones coordinan acciones para enfrentar posibles crecidas

Martínez afirmó que las instituciones involucradas ya trabajan de manera coordinada para anticiparse a los posibles efectos de “El Niño”.

Apuntó que desde septiembre ya deberán intensificarse los preparativos ante la posibilidad de un incremento de las precipitaciones durante el último trimestre del año.

“Para el cuarto trimestre tenemos que estar preparados (sobre lluvias). Esa alerta temprana es la que nos dota de la capacidad para enfrentar cualquier tipo de crecida o sequía”, manifestó.

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Lluvias de hasta 200 milímetros

Agregó que, a medida que avance el año, los informes meteorológicos permitirán precisar el comportamiento del fenómeno.

Martínez indicó que las precipitaciones asociadas al fenómeno “El Niño” podrían alcanzar entre 150 y 200 milímetros por evento y tendrían impacto en todo el territorio nacional, según las proyecciones meteorológicas disponibles.