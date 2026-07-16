FACEN abrirá sus puertas para la XIII edición de la Semana de la Ciencia 2026

La Semana de la Ciencia 2026, conocida como SeCien, se desarrollará del 28 al 30 de julio, de 08:00 a 17:00, en el campus de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FACEN) de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

La iniciativa, impulsada por la FACEN desde el año 2013, está dirigida principalmente a estudiantes del nivel medio, quienes podrán participar de un recorrido participativo, interactivo y lúdico con un enfoque interdisciplinario.

Lea más: Semana de la Ciencia vuelve a ser presencial en la FACEN - UNA

Durante las tres jornadas, docentes, investigadores y estudiantes universitarios presentarán experimentos, demostraciones científicas, juegos didácticos y diversas actividades orientadas a despertar el interés por las ciencias y la matemática.

Además de conocer los proyectos de investigación desarrollados en la facultad, los visitantes podrán recorrer los distintos laboratorios y departamentos académicos, así como interiorizarse sobre las carreras que ofrece la institución.

Lea más: Culmina quinta edición de la Semana de la Ciencia

Los organizadores señalaron que el objetivo del evento es acercar la ciencia a la ciudadanía, mostrando de manera práctica cómo se desarrolla la investigación científica y promoviendo la vocación por las disciplinas científicas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La actividad también busca generar un espacio de intercambio entre docentes de distintas instituciones educativas y la comunidad universitaria, fortaleciendo la enseñanza de las ciencias en el país.

Lea más: “Semana de la Ciencia” en Facen de la UNA

En la edición 2025 participaron alrededor de 4.300 estudiantes, quienes recorrieron las instalaciones de la facultad y tomaron parte en experiencias prácticas diseñadas para demostrar que la ciencia puede aprenderse de forma dinámica y entretenida.

La participación en la Semana de la Ciencia es totalmente gratuita y no tiene fines de lucro. La organización espera nuevamente una amplia concurrencia de instituciones educativas durante esta decimotercera edición.