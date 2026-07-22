Este viernes arranca el Festival Internacional de Guitarra Agustín Barrios: esta es la agenda

La capital del departamento de Misiones, San Juan Bautista, será sede de la primera edición del Festival Internacional de Guitarra Agustín Barrios (FIGAB), con el objetivo de convertir a esta ciudad en un espacio de referencia anual para guitarristas, estudiantes, investigadores y amantes de este instrumento.

Las actividades arrancan el viernes 24 de julio a partir de las 8:00, con la acreditación y bienvenida a los participantes del evento, además de una conferencia. A las 11:00 se realizará un recorrido histórico por la ciudad de San Juan Bautista y, a las 12:30, se llevará a cabo la apertura de la feria gastronómica.

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Ya en horas de la tarde, específicamente desde las 14:00, se desarrollará la Masterclass de Guitarra con Alí Arango y José Antonio Escobar. Desde las 19:00, en la primera noche del evento cultural, se ofrecerá el concierto de Javier Acosta Giangreco y, a las 20:30, el concierto de José Antonio Escobar.

En el segundo día, sábado 25 de julio, se desarrollará una serie de actividades de manera paralela. Una de ellas el recorrido turístico, que consiste en una visita a los diferentes lugares históricos y culturales del departamento de Misiones.

El Museo Diocesano de Artes Jesuíticas de Santa María de Fe, así como el Museo Diocesano de San Ignacio y el MUVA. El recorrido arranca a las 8:00.

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Mientras que en San Juan Bautista se estará desarrollando el Taller de Técnica y Mentoría, a cargo de Javier Acosta Giangreco, desde las 9:00, y desde las 12:00, habrá exposición de feriantes. En horas de la tarde se desarrollará la masterclass con José Antonio Escobar.

Ya en horas de la noche, el segundo día de conciertos arrancará a las 19:00 con Mbaraka Trío, grupo paraguayo, y a las 20:30, será el concierto de Ali Arango, artista de origen cubano, pero que actualmente reside en España, con lo que se cerrará la primera edición de este Festival Internacional de Guitarra Agustín Barrios en la capital de Misiones.

El Auditorio Agustín Pío Barrios, construido en homenaje al insigne guitarrista universal Mangoré, será el escenario donde se desarrollarán todas las actividades del festival, incluyendo conciertos, talleres, conferencias y masterclass.