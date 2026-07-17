La cuna de mangoré se prepara para el primer Festival Internacional de Guitarra Agustin Barrios

Con el objetivo de convertir a San Juan Bautista, capital del departamento de Misiones, en un espacio de referencia anual para guitarristas, estudiantes, investigadores y amantes de este instrumento, se prepara la primera edición del Festival Internacional de Guitarra Agustín Barrios.

La propuesta es impulsada por la Asociación Cultural Seis Rayos de Plata, que organiza el primer Festival Internacional de Guitarra Agustín Barrios (FIGAB), un encuentro que se desarrollará en la ciudad natal del reconocido guitarrista paraguayo Agustín Barrios “Mangoré”.

El festival se realizará los días 24 y 25 de julio en el Auditorio Agustín Barrios, un espacio creado en homenaje al célebre músico paraguayo y destinado a albergar actividades culturales de esta naturaleza.

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Durante las jornadas se ofrecerán cuatro conciertos con la participación de destacados artistas nacionales e internacionales: por Paraguay estarán el Mbaraka Trío y Javier Acosta; desde Cuba llegará Alí Arango, actualmente radicado en España; mientras que desde Chile participará José Antonio Escobar.

“Estamos muy emocionados porque se está haciendo realidad un sueño que nació hace varios años: llevar adelante un festival de estas características, que reúna a destacados guitarristas paraguayos y a artistas internacionales de Europa, Chile y Cuba, quienes además comparten una profunda admiración por la obra de Agustín Barrios”, manifestó Javier Acosta, fundador del FIGAB.

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Acosta explicó que la creación del festival surgió a partir de la importancia y el alcance internacional que tiene la obra de Agustín Barrios.

Señaló que, durante el tiempo que residió en Europa y participó de conciertos, pudo constatar el reconocimiento que recibe la música de Mangoré en distintos lugares del mundo.

No obstante, mencionó que existe un desconocimiento sobre el vínculo del artista con su tierra natal. Indicó que muchas personas reconocen a Barrios como uno de los grandes exponentes de la guitarra latinoamericana, pero no siempre saben que fue paraguayo y que nació en San Juan Bautista, Misiones.

“Al notar esa falta de conexión entre el origen del artista y una obra que tiene reconocimiento mundial, comenzamos a conversar con otras personas sobre la necesidad de crear un festival de gran nivel, a la altura del legado de Agustín Barrios, pero desarrollado justamente en el lugar donde nació. De esa manera fue tomando forma esta iniciativa que hoy podemos concretar”, señaló.

Finalmente, Acosta resaltó que el FIGAB representará una oportunidad para fortalecer el turismo cultural y dinamizar la economía local, al promover internacionalmente a San Juan Bautista y poner en valor la figura de Agustín Barrios, generando además movimiento para distintos sectores de la comunidad.