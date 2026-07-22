Mudanza de sede de PJC a Asunción de una facultad de Medicina genera preocupación de los alumnos

Un numeroso grupo de estudiantes de la carrera de Medicina de la Universidad Central del Paraguay, sede Pedro Juan Caballero, cuyo traslado a Asunción fue aprobado este año por el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), expresaron su preocupación y disconformidad con la nueva disposición.

“Somos más de 200 alumnos que no estamos satisfechos con la forma en que se están haciendo las cosas; no hay un manejo transparente de la situación, tenemos miedo que nos pase algo o que hagan algo malo con nuestros documentos que están adentro”, manifestó un portavoz de los alumnos de Medicina.

El edificio en el que hasta hace meses funcionaba la sede de Pedro Juan Caballero, de la Universidad Central del Paraguay (UCP), pasó a operar desde este año con el nombre de Universidad Interamericana, generando incertidumbre, disconformidad y preocupación en numerosos alumnos.

Piden intervención del Cones

El grupo de alumnos de la UCP, sede PJC, pidió la intervención del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) en la institución. “Queremos reunirnos con las autoridades del Cones y que nos den la garantía de que nuestros títulos serán emitidos y tendrán validez al terminar la carrera”, dijo el portavoz de los alumnos, cuya identidad se reserva por temor a represalias.

¿Qué pasará con los alumnos de UCP, según Interamericana?

El abogado Firmino Benítez, coordinador de Comunicación de la Universidad Interamericana, sede PJC, afirmó que los alumnos que venían cursando el 7° semestre en adelante de la carrera de Medicina en la UCP, terminarán su carrera sin inconvenientes en la misma institución.

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En cuanto a los alumnos que están en cursos inferiores, admitió que están obligados a hacer una transferencia de la UCP a la Interamericana; dicho trámite que según Benítez no tiene costo, pero los alumnos afirman que cuesta G. 8 millones por cada estudiante.

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¿Cuál es la postura del Cones?

Desde esta corresponsalía, realizamos reiterados intentos para contactar con los representantes del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), a través del secretario general Juan B. Alvarenga y el vicepresidente de la Institución, Hermenegildo Cohene, pero hasta el momento, no dieron retorno y no obtuvimos su versión sobre el caso.