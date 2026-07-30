Santa María declara alerta y emergencia preventiva ante la inminente llegada del fenómeno El Niño

A través de la Resolución N.º 22/2026, la Municipalidad de Santa María de Fe, Misiones, declaró Situación de Alerta y Emergencia Preventiva ante la inminente llegada del fenómeno climático El Niño, con el fin de fortalecer las acciones de prevención y protección a la ciudadanía.

Esta medida busca acelerar los trabajos de mitigación, coordinar acciones interinstitucionales y reducir el riesgo de inundaciones y otros daños que puedan afectar a la población.

Esta resolución establece que el municipio se encuentra entre las zonas vulnerables debido a su proximidad al río Tebicuary.

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El documento señala que, según los pronósticos emitidos por organismos especializados y el Departamento de Hidrología, se prevé un incremento de las precipitaciones y de los niveles de los cursos de agua.

Esta situación que podría ocasionar inundaciones, pérdidas en la producción agropecuaria, daños materiales y riesgos para la seguridad de la población.

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La resolución autoriza al Ejecutivo Municipal a adoptar todas las medidas necesarias para la atención de la emergencia, incluyendo la movilización de recursos, la limpieza de canales, cunetas, alcantarillas y desagües pluviales. Además, exhorta a la elaboración de planes de contingencia y la coordinación con las instituciones competentes.

En ese contexto, el intendente de Santa María y presidente de la Asociación de Intendentes de Misiones, Ramón Sanabria (ANR-HC), señaló que los municipios del departamento ya trabajan coordinadamente con la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y la Gobernación de Misiones para anticiparse a los posibles efectos del fenómeno.

“Tuvimos la reunión con la presencia del ministro de Emergencia y autoridades del departamento para que podamos dar una solución y accionar también ante lo que se avecina con las inundaciones en la zona sur, Misiones y Ñeembucú”, expresó.

Sanabria indicó que la prioridad será ejecutar trabajos preventivos en cada distrito. “En primer lugar tenemos la limpieza y canalización de cauces, cunetas y desagües en cada distrito. Eso es lo prioritario que deberíamos accionar. Después, si por ahí llueve, creo que tres municipios serían los primeros afectados: Yabebyry, Ayolas y Villa Florida. Si accionamos a tiempo, vamos a estar salvando la situación para que las perdidas no sean cuantiosa”, afirmó.

El jefe comunal agregó que la SEN garantizó el apoyo logístico para asistir a las familias en caso de que se registren emergencias.

“Con la presencia del señor ministro de Emergencia tenemos asegurados víveres y, si ocurre otra situación, chapas y demás cosas. Realmente tiene la mejor predisposición para solucionar esta situación”, sostuvo.

Asimismo, explicó que cada municipio ya activó su Consejo de Emergencia Distrital para coordinar las acciones de respuesta junto con la Gobernación. También reconoció que las administraciones municipales deberán gestionar recursos para afrontar la emergencia, teniendo en cuenta que varias comunas se encuentran en el tramo final del actual periodo de gobierno.