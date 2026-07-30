SEN alerta sobre impacto de El Niño y prepara plan preventivo en Misiones

El ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Arsenio Zárate, informó que la institución inició una serie de trabajos preventivos en distintos departamentos del país ante la alta probabilidad de afectación del fenómeno climático El Niño. En ese contexto, se llevó a cabo una jornada de coordinación de las acciones de prevención en el departamento de Misiones.

“Esta es una directiva que recibimos del señor presidente de la República, Santiago Peña. La preocupación principal está en la zona sur del país, donde tenemos situaciones que pueden verse afectadas por fenómenos hidrometeorológicos”, expresó.

Explicó que Misiones, Ñeembucú e Itapúa son considerados los departamentos con mayor riesgo, junto a otros sectores como Paraguarí, Caazapá, Caaguazú y Alto Paraná.

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“Al inicio de mayo teníamos un 80% de probabilidad del ingreso del fenómeno de El Niño y actualmente, conforme a los últimos datos de organismos internacionales y de la Dirección de Meteorología e Hidrología, esa probabilidad aumentó al 90%”, indicó.

Zárate recordó que Misiones ya fue afectada por eventos climáticos anteriores, especialmente durante en 2024, cuando varios distritos del departamento registraron consecuencias por fenómenos hidrometeorológicos.

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“En 2024 los diez municipios de Misiones prácticamente estuvieron afectados. El fenómeno de El Niño tiene dos caras: una de lluvias intensas y otra de sequía, y esas dos situaciones ya las vivimos en Paraguay”, señaló.

El ministro explicó que durante aquel periodo la SEN tuvo que coordinar trabajos con diferentes instituciones del Estado, como las Fuerzas Armadas, la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), la Itaipú Binacional y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), además del apoyo del sector privado, para asistir a comunidades afectadas.

Respecto al actual trabajo preventivo, Zárate señaló que se encuentran en la primera fase de planificación junto con gobernaciones e intendencias.

“No vamos a evitar que llegue el fenómeno de El Niño, una tormenta severa o una sequía porque son fenómenos naturales, pero cuanto más preparados estemos, tanto las autoridades municipales, departamentales y nacionales, menor será la afectación para la población vulnerable”, afirmó.

El titular de la SEN insistió en la importancia de la participación ciudadana, especialmente en la limpieza de cauces hídricos y el manejo adecuado de residuos.

“Muchas veces una primera lluvia grande ya genera inundaciones porque los cauces están obstruidos por basura. No solamente las autoridades deben tomar conciencia, sino también toda la población”, sostuvo.

En cuanto a la cantidad de personas que podrían verse afectadas, mencionó que la institución toma como referencia los datos registrados en 2019, cuando unas 54.000 familias quedaron damnificadas en todo el país.

“En Ñeembucú tuvimos casi 14.000 familias afectadas y en Misiones un poco más de 2.000 familias. Estos datos nos sirven como línea de base para nuestra planificación”, explicó.

Finalmente, Zárate destacó que la prevención permitirá reducir los costos y daños posteriores. “Si tomamos la iniciativa y hacemos el trabajo anticipadamente, vamos a disminuir bastante la afectación. Es mejor invertir en prevención que después gastar mucho más en la respuesta”, concluyó.