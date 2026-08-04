CIDH: Pueblo Avá Guaraní presentará una denuncia por fragmentación de derechos en la frontera

Hoy, en Washington, Estados Unidos, el Comité de Gestión Étnica Binacional del Pueblo Avá Guaraní Paranaense (CGEB-AGP) presentará ante la CIDH la situación de derechos humanos que enfrenta el pueblo, ya que según mencionan, se encuentra “dividido desde hace décadas” por la frontera entre Paraguay y Brasil.

En representación de la CGEB-AGP se encuentra en territorio norteamericano Oscar Reinaldo Martínez, docente indígena y Secretario General de la Asociación Yvy Paraná Yrembey (Paraguay), quien también hablaría en nombre de su compañero Lino César Cunumí Pereira, representante de las comunidades del lado brasileño.

En la información proveída por el comité destacan que el Pueblo Avá Guaraní Paranaense habitó ancestralmente ambas riberas del río Paraná, hoy frontera natural entre los dos países, pero entre 1975 y 1982, la construcción de la represa binacional de Itaipú inundó 143.878 hectáreas de su territorio, destruyó 55 tekohas -comunidades tradicionales- entre ambos territorios y también “sumergió” Salto del Guairá, uno de sus “lugares sagrados”.

“Hoy el pueblo AGP enfrenta trabas administrativas y migratorias que le impiden circular como un solo pueblo entre ambos países, la ausencia de un mecanismo binacional que le permita participar en las decisiones sobre su propio territorio y un trato desigual por parte de ambos Estados”, agregan.

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“Paraguay guarda silencio”

Otro punto que reiteran es que Brasil habría reconocido oficialmente su responsabilidad histórica en 2025, y acordó ese mismo año, la compra de 3000 hectáreas como reparación inicial y parcial para las comunidades de ese país, pero mientras tanto, “Paraguay guarda silencio desde hace más de cuarenta años”.

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La CGEB-AGP también prevé señalar el impacto diferenciado de esta situación en las mujeres, las personas mayores y la niñez de sus comunidades.

Asimismo, se solicitará a la CIDH que esta realidad “quede reflejada” en el informe temático en construcción sobre pueblos indígenas transfronterizos, al igual que recomendará la creación de un mecanismo binacional de consulta con participación vinculante de sus comunidades con la eliminación de las trabas administrativas y migratorias que hoy los dividen.

“El Comité impulsa el reclamo histórico del Pueblo AGP por la restitución territorial y la reparación integral de los daños ocasionados por la construcción de la represa binacional de Itaipú”, concluyen.

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