Nacionales
18 de agosto de 2026 a la - 21:53

“Por una salud digna”: pobladores de Karapaí cierran ruta y urgen asistencia

Pobladores de Karapaí, cierran la Ruta PY11 y piden dignificar el servicio de salud en la zona
Los pobladores de Karapaí bloquearon la ruta PY11 para exigir la dignificación del servicio de salud en su localidad.

La comunidad de Karapaí cerró una ruta y pidió mejorar los servicios de salud. Faltan médicos, ambulancia y laboratorio, según denunciaron.

Por Eder Rivas

Pobladores de la ciudad de Karapaí cerraron de forma intermitente la ruta PY11, que une Capitán Bado con Santa Rosa del Aguaray (San Pedro), como medida de protesta y pidieron poner fin al abandono estatal en el que están sumidos; manifestaron que, en materia de salud, carecen hasta de la asistencia más básica.

Según el concejal departamental de Amambay, Amancio López (PLRA), el distrito cuenta con un solo puesto de salud. “Una de las exigencias es elevar de categoría el centro asistencial”, indicó.

Señaló que el establecimiento de salud solo atiende algunos días hábiles de la semana y cierra los fines de semana. Dicha situación obliga a los familiares de enfermos a llevarlos a hospitales de la ciudad de Santa Rosa del Aguaray, Capitán Bado o Pedro Juan Caballero, lo que implica una considerable distancia de recorrido.

Cartel de bienvenida a la ciudad de Karapaí, sobre la Ruta PY11.
Cartel de bienvenida a la ciudad de Karapaí sobre la ruta PY11 en Paraguay.

Falta de todo

Los usuarios del sistema de salud denunciaron que faltan médicos que cubran la demanda.

“Necesitamos un odontólogo, especialistas y un lugar para que la gente haga estudios, no tenemos laboratorio, ni equipos de radiografía ni ecografía y también faltan ambulancias”, expresó el concejal López, quien acompañó a los manifestantes.

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Para mañana, miércoles, anuncian una nueva manifestación para exigir poner fin al abandono estatal que sufren los alrededor de 8.000 habitantes de la ciudad de Karapaí, que queda en Amambay, a unos 276 kilómetros de la capital departamental, Pedro Juan Caballero.