“Por una salud digna”: pobladores de Karapaí cierran ruta y urgen asistencia

Pobladores de la ciudad de Karapaí cerraron de forma intermitente la ruta PY11, que une Capitán Bado con Santa Rosa del Aguaray (San Pedro), como medida de protesta y pidieron poner fin al abandono estatal en el que están sumidos; manifestaron que, en materia de salud, carecen hasta de la asistencia más básica.

Según el concejal departamental de Amambay, Amancio López (PLRA), el distrito cuenta con un solo puesto de salud. “Una de las exigencias es elevar de categoría el centro asistencial”, indicó.

Señaló que el establecimiento de salud solo atiende algunos días hábiles de la semana y cierra los fines de semana. Dicha situación obliga a los familiares de enfermos a llevarlos a hospitales de la ciudad de Santa Rosa del Aguaray, Capitán Bado o Pedro Juan Caballero, lo que implica una considerable distancia de recorrido.

Falta de todo

Los usuarios del sistema de salud denunciaron que faltan médicos que cubran la demanda.

“Necesitamos un odontólogo, especialistas y un lugar para que la gente haga estudios, no tenemos laboratorio, ni equipos de radiografía ni ecografía y también faltan ambulancias”, expresó el concejal López, quien acompañó a los manifestantes.

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Para mañana, miércoles, anuncian una nueva manifestación para exigir poner fin al abandono estatal que sufren los alrededor de 8.000 habitantes de la ciudad de Karapaí, que queda en Amambay, a unos 276 kilómetros de la capital departamental, Pedro Juan Caballero.