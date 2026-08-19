Karapaí: tras acuerdo, manifestantes levantan bloqueo de la ruta PY11

Los miembros de la comunidad de Karapaí, del departamento de Amambay, finalmente levantaron la medida de protesta consistente en el bloqueo intermitente de la ruta PY11, que venían sosteniendo en los últimos tres días.

Los manifestantes habían adoptado dicha medida para exigir un mejor servicio de salud, con el lema “por una salud digna”. “El acuerdo consistió en la incorporación de dos médicos; con esto se cubrirá en horario diurno, los días de la semana que faltaba el personal de blanco”, señalaron autoridades locales al respecto.

El que ofició como representante del Ministerio de Salud Pública (MSP) fue el doctor Pablo Ayala, director de la XIII Región Sanitaria, quien se comprometió a incorporar a la unidad de salud familiar dos nuevos médicos.

Piden un hospital distrital

El concejal departamental de Amambay, Amancio López (PLRA), indicó que los usuarios del sistema necesitan de un hospital distrital para contar con todos los servicios las 24 horas del día, ya que actualmente apenas cuentan con un puesto de salud que atiende solo en horario diurno.

Agregó que trabajarán con las autoridades pertinentes para, entre otras cosas, actualizar la cantidad de pobladores, ya que, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la ciudad de Karapaí tiene menos de 5.000 habitantes.

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Dado este dato, es imposible la habilitación de un hospital distrital, ya que uno de los requisitos para contar con un nosocomio es una población mínima de 10.000 habitantes en la ciudad.

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“Se debe actualizar, ya que solo votantes hay casi 5.000 entre colorados y liberales afiliados en Karapaí. Además, hay unos 2.200 en edad escolar y a eso hay que sumar los niños que todavía no van a la escuela”, dijo López al respecto