SEN reactiva albergue en Costanera de Asunción ante frío intenso

Volvió a ser activado anoche el albergue transitorio para refugiar del frío a personas en situación de calle, instalado por la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) en la zona de la avenida Costanera Norte de Asunción.

Durante la noche y madrugada se registraron temperaturas de hasta 7 grados centígrados en Asunción y sus alrededores. El protocolo de la SEN indica que el albergue en la Costanera es reactivado cuando las temperaturas descienden por debajo de los 10 grados.

Un funcionario de la SEN comentó hoy a ABC Color que ocho personas en situación de calle fueron albergadas anoche en el refugio.

Además, se entregó frazadas y colchones a dos personas que no aceptaron ser trasladadas al albergue.

Albergue para hasta 60 personas

El albergue de la SEN tiene capacidad para albergar a hasta 60 personas y cuenta con kits de limpieza para cada persona acogida, quienes también tienen a su disposición baños sexados con calefones.

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El albergue ofrece también desayuno, media mañana, almuerzo y merienda, además de atención médica a cargo de personal del Ministerio de Salud Pública.

¿Cómo puedo avisar de personas en calle?

La presencia de personas en situación de calle en la vía pública en días de frío puede ser comunicada a la SEN a través del número de teléfono (0986) 111-001 o al sistema 911 de la Policía Nacional para que estas personas sean asistidas.

El pronóstico extendido de la Dirección de Meteorología e Hidrología indica que frío intenso persistirá durante el fin de semana, con temperaturas mínimas de 10 grados centígrados mañana, sábado, y el domingo en Asunción.