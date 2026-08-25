Buscan a familiares de adulto mayor internado en el Hospital de Barrio Obrero

La Fiscalía del Sector 1 de Asunción, a cargo de la agente fiscal Fátima Girala, emitió un pedido de colaboración a la ciudadanía con el objetivo de localizar a los familiares de Miguel Ángel Carballo Molinari (74), quien permanece internado en el Hospital General de Barrio Obrero.

El adulto mayor ingresó al centro asistencial sin documentos de identidad, logrando ser individualizado posteriormente mediante la intervención de la Policía Nacional.

De acuerdo con las averiguaciones preliminares, Carballo Molinari manifestó ser padre de dos varones: José Gabriel Carballo Báez y Miguel Matías Carballo Dávalos, ambos de 37 años.

Desde el ámbito médico, el informe del hospital detalla que el paciente está recibiendo la atención profesional y los fármacos necesarios para tratar sus patologías. Sin embargo, ningún familiar se ha presentado en el centro de salud ni cuenta con un responsable que lo acompañe durante su proceso de recuperación.

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Ante este escenario, el Departamento de Trabajo Social advirtió que el paciente se encuentra en una situación de vulnerabilidad social debido a la falta de red de apoyo para sus cuidados.

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Las autoridades judiciales y sanitarias instan a cualquier persona que posea datos sobre el paradero de sus hijos u otros parientes a comunicarse o acercarse directamente al Hospital General de Barrio Obrero o a la sede del Ministerio Público para facilitar el reencuentro y garantizar su asistencia.