Escuelas de distritos por donde pasa el Mundial de Rally no tendrán clases presenciales

La estrategia contempla ajustes temporales en la jornada escolar y modalidades flexibles para instituciones ubicadas en zonas de influencia del recorrido, con el objetivo de proteger a estudiantes y docentes sin interrumpir el aprendizaje.

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), a través de la Dirección Departamental de Educación de Itapúa (DDEI), presentó en Encarnación el proyecto “Educación Segura y Contextualizada durante el Rally WRC Paraguay 2026”. La estrategia está diseñada para garantizar la seguridad de la comunidad educativa y mantener la continuidad de las actividades académicas durante el desarrollo de la competencia internacional.

El plan surge ante el impacto que tendrá el rally en la circulación vehicular, la movilidad de personas y la organización territorial de las comunidades ubicadas próximas a los tramos deportivos. En este contexto, las autoridades educativas plantean medidas específicas para reducir los riesgos y facilitar el desplazamiento de estudiantes, docentes y funcionarios.

Uno de los principales componentes de la propuesta consiste en la reorganización temporal de la jornada escolar en aquellos establecimientos educativos ubicados en zonas de influencia directa o indirecta del recorrido del WRC.

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Once distritos afectados

Las medidas serán adaptadas de acuerdo con las características y condiciones de cada localidad, teniendo en cuenta factores como la circulación vehicular, los accesos disponibles y las restricciones que puedan establecerse durante las jornadas de competencia.

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Además, se busca descongestionar el tránsito debido a que los rodados de la competencia deben circular por las calles y rutas para llegar a los lugares de competencia. En horarios pico y con el tráfico habitual, las filas de vehículos pueden alcanzar 3 kilómetros y una velocidad de circulación de cerca de 20 km/h en la zona urbana.

También algunas instituciones educativas como el Centro Regional y Colegio Técnico Nacional serán utilizados para albergar a policías, militares y agentes de la Patrulla Caminera, que llegarán de refuerzo en estas fechas.

Los tramos de competencia (incluyendo el Shakedown) estarán en 10 distritos del séptimo departamento, que son: Encarnación, Cambyretá, Capitán Miranda, Nueva Alborada, Trinidad, Hohenau, Bella Vista, General Artigas, San Juan del Paraná y Carmen del Paraná. A estos se suma Obligado, que es un distrito intermedio entre Hohenau y Bella Vista, sitios donde circularán los automóviles del Rally.

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Protección de niños, niñas y adolescentes

El ministro Walter Gutiérrez explicó que en 2025 se realizaron 5.000 abordajes de protección de niños, niñas y adolescentes durante los días del WRC en Itapúa. De este universo, cerca de 400 casos se trataron por ser casos complejos o complicados, manifestó.

Entre las vulneraciones detectadas refirió el extravío entre la multitud, explotación laboral, violencia, abuso y trata de menores. Detalló que detectaron también en comunidades indígenas de la región que estuvieron vulnerados en los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Se consumaron 15 casos de abuso sexual en niños y adolescentes. También un par de casos de trata de personas.

Sobre este esquema, manifestó que lograron identificar a personas que ofrecían a menores para la explotación sexual para extranjeros. También la mayoría de los hechos de abuso sexual fueron cometidos por extranjeros, manifestó Gutiérrez. Sobre las causas, indicó que todos los procesos se encuentran en el Ministerio Público.