¿Huelga de médicos es ilegal? Ministra afirma que la ley no contempla paros indefinidos

El Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) y otros gremios del sector anunciaron ayer una huelga indefinida, tras no alcanzar un acuerdo con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) sobre un aumento salarial y otros reclamos laborales.

La ministra de Salud, María Teresa Barán, afirmó este martes que el marco jurídico vigente para los funcionarios públicos no contempla el concepto de paro sin plazo.

“Nosotros nos regimos por la ley de la función pública y la ley de la carrera civil. En esta ley hay un apartado de huelgas y en ese artículo habla específicamente del tiempo. No hay la definición de huelga indefinida en esta nueva ley”, sostuvo.

Lea más: Médicos declaran huelga indefinida tras fracasar reunión con el Gobierno

¿Salud accionará contra huelga de médicos?

Consultada sobre la posibilidad de impulsar una declaración de ilegalidad de la medida, respondió: “Eso lo vamos a hablar con el equipo técnico y jurídico”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La ministra agregó que, además del análisis interno, la cartera sanitaria coordina acciones con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) para evaluar el alcance de la protesta.

Gobierno insiste en que el diálogo sigue abierto

Barán, asimismo, aseguró que el MSPBS mantiene abiertos los canales de diálogo con los gremios movilizados.

“El diálogo está abierto siempre, desde siempre, nunca cerramos las puertas del Ministerio”, afirmó.

Según indicó, fueron los representantes gremiales quienes se negaron a continuar las conversaciones durante la última jornada de negociaciones.

Lea más: Descontento en salud: médicos inician huelga y viralizan falsas promesas de Santiago Peña en 2023

Comparecencia ante el Congreso

La ministra confirmó que asistirá a la convocatoria realizada por la Cámara de Senadores para abordar el conflicto con los médicos movilizados.

Respecto a una eventual citación de la Cámara de Diputados, señaló que hasta el momento no recibió ninguna invitación oficial.