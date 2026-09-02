Alerta Mafe: buscan a joven desaparecida desde el lunes en Luque

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida bajo el protocolo de la Alerta MAFE e impulsada por el Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional, la mujer fue vista por última vez en la vía pública, sobre la calle Eugenio A. Garay casi Coronel Oviedo, en el Cuarto Barrio de la mencionada localidad del departamento Central.

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Según los datos descriptivos brindados para facilitar su identificación, Claudia Riquelme es de contextura física delgada, cutis blanco y estatura mediana. Al momento de su desaparición vestía un saco de lana de color rojo y un pantalón de vestir de color negro.

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En las últimas horas, conductores reportaron que una persona que aparentemente respondería a las características de Riquelme Sánchez, caminaba en medio del asfalto de la avenida Gral. José Elizardo Aquino, frente a la Ciclovía de Luque.

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Las autoridades apelan a la solidaridad ciudadana para aportar cualquier dato certero que ayude a su localización. La misma es conocida por su carrera musical y haber integrado bandas de rock y metal nacional. Además, cuenta con una trayectoria en el rubro publicitario.

Quienes tengan información sobre su paradero pueden comunicarse de inmediato con los siguientes canales habilitados: