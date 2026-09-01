Alerta Mafe: buscan a madre y su bebé desaparecido en Fernando de la Mora

La agente fiscal Jessika Verocay, de la Unidad Fiscal N° 1 de Fernando de la Mora, emitió alerta Mafe mediante una orden de búsqueda por la desaparición de un pequeño bebé y su madre, que fueron vistos por última vez el pasado 30 de agosto.

Se trata de Rocío Michelle Díaz Amarilla, de 29 años, y su hijo Ángel Isaac Rolón de tan solo tres meses, que hasta el momento se encuentran con paradero desconocido.

Según data en la denuncia, la mujer salió de su casa cerca de las 11:30 de la mañana, ya que tenía previsto trasladar a su bebé hasta el Hospital de Villa Elisa para una consulta médica. Antes de salir, dejó en la vivienda a su otro hijo de tres años.

Instan a la ciudadanía a colaborar con cualquier información

Ante la falta de rastros, la representante del Ministerio Público instruyó al Departamento Especializado de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional la realización de todas las diligencias investigativas necesarias, amparada en las atribuciones conferidas por el artículo 59 del Código Procesal Penal.

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En este sentido, instan a la ciudadanía a colaborar con cualquier información a la comisaría más cercana o al número 0986 514 353, que pueda contribuir a la localización de Rocío Michelle Díaz Amarilla y el bebé de tres meses, Ángel Issac Rolón.

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Asimismo, señalan que la investigación permanece abierta con el objetivo de esclarecer las circunstancias del caso.