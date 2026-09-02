Anuncian manifestación en apoyo a los médicos en Pedro Juan Caballero

El grupo pedrojuanino denominado Jóvenes Mbarete y la Asociación de Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) Amambay anunciaron una manifestación pacífica para el viernes 4 de septiembre, en la Plaza Pedro Juan Caballero de la capital departamental.

La actividad tiene como lema: “Salud para todos” y se anuncia en el marco de las manifestaciones de protesta por el pésimo sistema de salud pública en nuestro país y en solidaridad con los médicos que vienen reivindicando mejores condiciones laborales.

Critican falencias del sistema de salud

El dirigente del grupo Jóvenes Mbarete, Nicolás Román, lamentó la crítica situación por la que atraviesa el sistema de salud e invitó a la ciudadanía a participar de la manifestación.

Por su parte, Fany Benítez, miembro de la Asociación TEA Amambay, expresó preocupación porque en la zona solo se cuenta con una neuropediatra y hay rumores de que también podría renunciar.

Señaló que la organización a la que representa emitió un comunicado de solidaridad con los médicos en protesta y en repudio a la falta de respuestas institucionales ante las condiciones adversas en las cuales trabajan.

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A su vez, Tali Silva, miembro del grupo organizador, invitó principalmente a los jóvenes a sumarse a la manifestación, ya que es el momento de movilizarse para exigir mejores condiciones de salud.

Los organizadores invitaron a toda la comunidad a sumarse a la manifestación. La concentración del viernes 4 de septiembre será a partir de las 09:00, según anunciaron.