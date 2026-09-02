César Sosa es reelecto por unanimidad al frente del Consejo de Gobernadores

En una muestra de consenso institucional, el gobernador del Departamento de Guairá, César “Césarito” Sosa, fue reelecto este año por unanimidad como presidente del Consejo de Gobernadores del Paraguay.

Con esta designación, Sosa da inicio a su tercer periodo consecutivo al frente del organismo que nuclea a las máximas autoridades departamentales del país.

Tras recibir el respaldo unánime de sus pares, Sosa expresó que este nuevo voto de confianza representa un alto honor, al tiempo que renueva su compromiso de gestionar con responsabilidad y unidad en beneficio de todos los departamentos.

El titular del Consejo estará acompañado por un equipo directivo plural y representativo:

Vicepresidenta: Norma Zárate (gobernadora de Paraguarí).

Secretario: Harold Bergen (gobernador de Boquerón).

Tesorero: Denis Lichi (gobernador de Cordillera).

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Sosa remarcó que la prioridad de esta gestión será consolidar la coordinación estratégica entre las Gobernaciones y el Poder Ejecutivo, optimizando la ejecución de obras, programas sociales y oportunidades de desarrollo directo para la ciudadanía.

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“Con unidad y trabajo en equipo, seguiremos dejando huellas de progreso y esperanza en todo nuestro querido país. Porque el Paraguay también se construye desde los departamentos”, enfatizó el presidente reelecto.

Con el arranque de este nuevo ciclo, el Consejo de Gobernadores busca consolidar una agenda de trabajo federal, afianzando el rol de los gobiernos departamentales como articuladores esenciales entre las necesidades locales y las políticas públicas nacionales.