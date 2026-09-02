Médicos de Santa Rosa del Aguaray analizan renuncias y respaldan a especialistas que dejaron cargos en Asunción

En el departamento de San Pedro, la decisión surge en respaldo a médicos especialistas y otros que ya presentaron sus renuncias en hospitales de referencia de la capital del país.

A través de un comunicado dirigido a la opinión pública y a las autoridades del Ministerio de Salud Pública, los profesionales expresaron su “total y absoluto apoyo y respaldo” a los médicos que decidieron renunciar, señalando que la medida es consecuencia de la falta de apertura al diálogo y de respuestas a los reclamos impulsados.

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La eventual renuncia masiva afectaría a varias especialidades fundamentales del Hospital General de Santa Rosa del Aguaray, entre ellas Pediatría y Neonatología, Clínica Médica, Ginecoobstetricia, Cirugía General, Anestesiología, Traumatología, Cardiología, Psiquiatría y Neumología.

Los médicos advierten que la situación podría generar un fuerte impacto en la atención sanitaria de todo el norte del país, especialmente por la dependencia que tienen los hospitales del interior de los especialistas y centros de referencia de Asunción para las derivaciones de pacientes de mayor complejidad.

En el comunicado, los profesionales sostienen que no quieren ser “cómplices del deterioro progresivo” de las condiciones laborales, cuestionando además la falta de insumos, medicamentos, infraestructura adecuada y garantías para ejercer la medicina en condiciones dignas.

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El plantel médico considera que el agotamiento de los profesionales llegó a un límite insostenible y que la falta de especialistas termina perjudicando principalmente a los sectores más vulnerables.

Los profesionales responsabilizan al Estado y a las autoridades sanitarias por el eventual desabastecimiento de médicos y la posible paralización de los servicios de especialidad en el norte del país.

Como salida al conflicto, exigen la instalación inmediata de una mesa de negociación con el SINAMED, donde se puedan plantear soluciones concretas para los trabajadores de blanco y para garantizar la atención de los pacientes.

La situación genera especial preocupación en San Pedro, donde el Hospital General de Santa Rosa del Aguaray constituye uno de los principales centros de referencia del departamento. Una eventual salida masiva de especialistas podría complicar aún más las derivaciones y la atención de pacientes que requieren servicios de mayor complejidad.

El plantel médico mantiene firme su respaldo a los especialistas que ya renunciaron y evalúa ahora si adopta la misma medida de manera coordinada, mientras aguarda una respuesta de las autoridades nacionales.