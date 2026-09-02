Neblina complica vuelos en Paraguay: aviones no podían aterrizar en el Silvio Pettirossi

Las condiciones climáticas afectaron a las principales aerolíneas que operan en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Daniel Báez, director de Aeropuertos, confirmó a ABC Cardinal que entre las empresas afectadas se encuentran Avianca, Copa Airlines, Air Europa y Latam, con trayectos procedentes de Europa (Madrid), Panamá y Colombia.

El funcionario detalló que la aeronave de la compañía española debió ser desviada temporalmente hacia territorio boliviano. Respecto al procedimiento de retorno, Báez explicó que la reanudación de las rutas depende de la evolución del clima en pista.

“Dependiendo de la meteorología, ellos consultan de vuelta en el METAR (informe meteorológico aeronáutico de rutina) y de acuerdo a esto, si se dan las condiciones y los mínimos requeridos, operan acá y hacen esa aproximación”, precisó Báez.

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Conexiones estacionales para la temporada veraniega

Báez también se refirió a las proyecciones de conectividad aérea para los meses de vacaciones, confirmando la reapertura de trayectos directos hacia destinos turísticos de la región.

Ante la consulta sobre la reanudación de los vuelos entre Asunción y la ciudad brasileña de Florianópolis entre enero y febrero, el titular de Aeropuertos confirmó que están previstos para la temporada, aunque no pudo precisar la fecha con exactitud.

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