Nacionales
11 de agosto de 2026 a la - 11:09

Mejoras en el Silvio Pettirossi: cuándo terminan y cuánto costaron

Área de construcción en el aeropuerto con mezcladora de cemento y barreras de seguridad, bajo un cielo nublado.
Las obras en el estacionamiento del aeropuerto Silvio Pettirossi estarían terminadas este viernes.Pablo Otazú

El director del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi dio detalles sobre las obras de mejora que están siendo llevadas a cabo en un área clave de la terminal aérea.

Por ABC Color

Están próximas a culminar las obras de mejoras en la zona de estacionamiento del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, la principal terminal aérea de Paraguay, en la ciudad de Luque.

En conversación con ABC Cardinal este martes, el director del aeropuerto, Rubén Aguilar, explicó que las obras incluyeron un “recapado total” del asfaltado en el área de estacionamiento, la instalación de nuevos calzos para los vehículos y la reparación de las veredas, trabajos que ya han sido terminados.

Además, la empresa contratada está preparando la instalación de techos, que debería culminar a más tardar el viernes.

Más de G. 4.000 millones

Dos trabajadores en el área del estacionamiento; uno supervisa de pie mientras el otro repara el suelo. Entorno con vegetación y arquitectura moderna.

Aguilar destacó que los trabajos en el estacionamiento se llevaron a cabo sin afectar el funcionamiento normal del aeropuerto.

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Agregó que las obras requirieron una inversión de más de 4.000 millones de guaraníes.