Nuevos horarios de misas en la Basílica de Caacupé: sepa cómo quedaron las celebraciones

La Basílica Santuario Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé dio a conocer sus nuevos horarios de misas, con diferentes celebraciones distribuidas durante la mañana y la tarde, de lunes a domingo.

Según el nuevo cronograma, de lunes a sábado las misas se celebrarán a las 06:00, 09:00, 16:00 y 19:00.

En tanto, los domingos habrá seis celebraciones eucarísticas: a las 06:00, 07:00, 09:00, 11:00, 16:00 y 19:00.

La actualización del horario permitirá a los devotos contar con distintas alternativas para participar de las celebraciones religiosas, tanto durante los días laborales como el fin de semana.

Misas en Tupãsy Ykua

El cronograma también incluye las celebraciones que se desarrollan en la Capilla República Tupãsy Ykua.

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Todos los domingos se celebra una misa a las 10:00. Asimismo, el 20 de cada mes, a las 18:00, se realiza la misa dedicada al Divino Niño.

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Rosario todos los días

Además de las misas, la Basílica mantiene el rezo del Rosario todos los días a las 18:00, una actividad a la que están invitados los fieles y devotos que acuden al santuario.

La Basílica recordó también sus horarios de atención de Secretaría: de lunes a sábado, de 07:00 a 11:30 y de 13:30 a 17:00, mientras que los domingos atiende de 07:00 a 11:00.

Para consultas, los fieles pueden comunicarse al WhatsApp 0982 659 449 o a la línea directa 0511 24 47 32.

Los nuevos horarios ya fueron difundidos por el Santuario de Caacupé para conocimiento de los feligreses y visitantes que tienen previsto acudir al templo.

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