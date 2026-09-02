UNP expone investigaciones y fortalece vínculo con el sector productivo

La actividad reúne a docentes, investigadores, autoridades y representantes de distintos sectores, con participación de una delegación internacional.

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Bajo el lema: “Las grandes transformaciones comienzan cuando decidimos ser parte”, estudiantes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural de la Universidad Nacional de Pilar (UNP) iniciaron este miércoles la exposición de los resultados de investigaciones realizadas durante el año académico.

La jornada contó con la presencia de autoridades locales, docentes, investigadores y una delegación de científicos provenientes de Azerbaiyán, India, Canadá y Argentina, generando un espacio de intercambio académico y científico.

Según el decano de la facultad, Ing. Víctor Riveros, la iniciativa, denominada “Tu Facultad con la Comunidad 2026”, tiene como propósito acercar la universidad a la sociedad y generar oportunidades de cooperación entre la academia, el sector productivo, empresarial y la comunidad.

Presentación de pósteres científicos

Durante la tarde de este miércoles se llevó adelante la presentación de pósteres de investigaciones, donde los estudiantes expusieron trabajos científicos relacionados con el sector agropecuario y el desarrollo rural.

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La actividad permitió compartir resultados, experiencias y conocimientos con docentes, investigadores y miembros de la comunidad, al tiempo de visibilizar las investigaciones que se desarrollan desde la Facultad.

Los trabajos fueron evaluados por un jurado integrado por representantes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Argentina, aportando una mirada especializada al proceso de presentación y evaluación de las investigaciones.

La exposición constituye además una oportunidad para demostrar cómo el conocimiento generado desde la universidad puede contribuir a identificar problemas y plantear respuestas a las necesidades del sector productivo y de la comunidad.

La propuesta busca consolidarse como una gran muestra regional, integrando investigación, extensión, producción, industria, servicios, artesanía, tecnología e innovación.

El programa culminará el viernes con una gran feria que incluirá la exposición de productos, tecnologías y artes, además de una muestra de la gastronomía paraguaya, cerrando una jornada que busca combinar conocimiento, producción, cultura e innovación.