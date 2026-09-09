Pilar: socializan plan de contingencia ante el posible ingreso de El Niño

Ante la posibilidad de que el fenómeno El Niño genere un aumento de las precipitaciones y eventuales inundaciones, la administración comunal de Pilar socializó su Plan de Contingencia Municipal, que establece medidas concretas para prevenir, atender y reducir el impacto de una eventual emergencia climática.

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La presentación se realizó en el salón de actos “Juanita Pesoa”, con la participación del intendente municipal Fernando Ramírez (ANR), el presidente de la Junta Municipal, Gerardo Valoriani (ANR), concejales municipales, representantes de la Gobernación de Ñeembucú, instituciones educativas y ciudadanos.

Esquema de respuesta rápida

El plan establece un esquema de respuesta rápida y coordinada entre funcionarios municipales, la Gobernación de Ñeembucú, Bomberos Voluntarios, Cruz Roja y otras instituciones, que estarán preparados para intervenir ante situaciones de emergencia.

Entre las medidas previstas se encuentran los trabajos preventivos de limpieza, mantenimiento, desobstrucción y mitigación en sectores considerados vulnerables, además de la disponibilidad de maquinarias, vehículos, herramientas e insumos para atender los requerimientos que puedan surgir.

También se contempla la habilitación de un refugio temporal para aquellas familias que eventualmente deban abandonar sus viviendas debido al avance de las aguas u otra situación de riesgo.

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El operativo prevé igualmente la participación coordinada de funcionarios de la Municipalidad y de la Gobernación de Ñeembucú, Bomberos Voluntarios, Cruz Roja Paraguaya y otras instituciones, quienes estarán preparados para brindar asistencia y colaborar en tareas de evacuación, traslado, primeros auxilios, logística y atención a las familias afectadas.

Barrios bajo vigilancia

Dentro del esquema de prevención se identifican como sectores particularmente vulnerables a las inundaciones los barrios Colinas, Aurora, San Quintín, Ecológico, Ytororõ y San Miguel, donde se prevé reforzar el monitoreo ante posibles lluvias intensas y acumulación de agua.

Las autoridades remarcaron la importancia de que los pobladores de estas zonas permanezcan atentos a los comunicados oficiales y colaboren con las recomendaciones de los organismos responsables de la emergencia.

Otro componente fundamental del plan es la habilitación de un canal directo de comunicación vía WhatsApp (0975 635-041) destinado a recibir reportes de los ciudadanos, solicitudes de asistencia y alertas sobre situaciones que requieran una intervención urgente.

De esta manera, se busca que cada lugareño tenga claramente identificado dónde comunicar una emergencia y qué institución debe intervenir, evitando demoras o la duplicación de esfuerzos durante una eventual contingencia.

Una coordinación escalonada

El sistema contempla además una coordinación escalonada entre la Municipalidad de Pilar, la Gobernación de Ñeembucú, el Gobierno nacional y organismos binacionales, de modo que los recursos disponibles puedan movilizarse de acuerdo con la magnitud de la emergencia.

Las autoridades destacaron que el objetivo principal es anticiparse al problema y no esperar a que la emergencia se instale para comenzar a actuar. Para ello, se pretende mantener activos los equipos de respuesta, disponer de refugios y recursos logísticos y establecer mecanismos de comunicación permanente con la población.

La presentación del plan se produce en un contexto de preocupación ante el eventual ingreso del fenómeno El Niño, por lo que Pilar busca fortalecer su preparación y capacidad de respuesta, particularmente en las zonas históricamente más expuestas a las inundaciones.