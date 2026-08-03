Pilar: activan plan de contingencia ante amenaza de El Niño

Ante el anuncio de la posible ocurrencia del fenómeno El Niño, la Municipalidad de Pilar puso en marcha un plan de contingencia con el objetivo de brindar asistencia inmediata a las familias que pudieran resultar afectadas por inundaciones o temporales.

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El intendente municipal, Fernando Ramírez (ANR-HC), informó que la comuna ya cuenta con chapas, alimentos no perecederos y otros insumos necesarios para atender rápidamente a los sectores más vulnerables en caso de una emergencia.

“Queremos responder de inmediato con los recursos que tiene la Municipalidad, sin esperar que la situación se agrave”, expresó el jefe comunal.

Ramírez explicó además que funcionarios municipales participan de jornadas de capacitación junto a bomberos voluntarios y de la Cruz Roja Paraguaya, con el fin de fortalecer los procedimientos de evacuación y asistencia a familias que eventualmente queden aisladas o inundadas.

El intendente manifestó que espera que las proyecciones sobre la intensidad del fenómeno no se concreten, aunque remarcó la importancia de estar preparados.

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“Ojalá que sea un pronóstico que no se cumpla, pero eso no significa que no debamos prepararnos”, afirmó.

Indicó también que, si la capacidad operativa de la Municipalidad resulta insuficiente, se recurrirá al apoyo de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y de la Gobernación de Ñeembucú.

Finalmente, señaló que la administración municipal trabaja en un plan de contingencia junto a productores agrícolas, pequeños ganaderos y vecinos de los barrios considerados zonas bajas y más propensas a inundaciones, con el propósito de minimizar el impacto que pudiera ocasionar el fenómeno climático.

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“Estamos realizando los trabajos de limpieza de los cauces hídricos dentro de la ciudad. Estamos adelantándonos a lo que pudiera ocurrir”, indicó.